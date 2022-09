Un posto al sole: Niko si ubriaca, Jimmy si spaventa e Manuela lo salva! Anticipazioni

Un posto al sole, spoiler: Niko Poggi va in tilt!

Da quando Susanna (Agnese Lorenzini) è morta, Niko (Luca Turco) è completamente cambiato! Se ricordate, già in tempi non sospetti vi avevamo anticipato che il giovane Poggi avrebbe molto impressionato i fan di Un posto al sole, mostrando un lato di sé molto diverso da quello a cui siamo abituati e frutto anche del dolore da lui vissuto per la perdita della sua amata.

Sta di fatto che, dalla scomparsa di Susanna in poi, Niko si è legato in un modo asfissiante al figlio Jimmy (Gennaro De Simone), che lui teme possa soffrire per le intemperanze e la volubilità della madre Micaela (Gina Amarante). La questione in teoria ha un suo perché, ma nella pratica il ragazzo sta andando ben oltre e comincia a impensierire seriamente anche i suoi familiari.

Trame Upas: Jimmy sta bene con Micaela… e Niko crolla!

La faccenda entrerà a pieno titolo nelle vicende top della prossima settimana di programmazione. Le anticipazioni ci dicono che “Micaela continua a guadagnare punti con Jimmy, garantendogli la spensieratezza di cui ha bisogno. Niko sembra sempre più sopraffatto dalla rabbia e dal dolore e ciò potrebbe avere delle serie conseguenze“.

Eh sì: nonostante le continue minacce di azioni legali, Micaela non uscirà dalla vita di Jimmy e, anzi, il piccolo si sentirà a tratti meglio con la madre, l’unica disposta a regalargli un po’ di leggerezza. Quale reazione avrà Niko di fronte a tutto questo?

Occhio a un colpo di testa del Poggi junior: dopo aver concesso a malincuore il permesso a Jimmy di fare una gita in kayak con Micaela, l’uomo rimarrà solo e – mentre vivrà ancora una volta il doloroso ricordo di Susanna – comincerà a bere fino a ubriacarsi! Quando tornerà a casa, Jimmy troverà dunque il padre in uno stato pietoso e, spaventato, cercherà aiuto. L’aiuto arriverà da Manuela (Gina Amarante), che presterà soccorso a Niko restando anche a dormire da lui…

Insomma, nonostante il clima pessimo tra Niko e Micaela, Manuela sta riuscendo a tenere la barra dritta: una sorta di “nuova Manuela” che magari – chissà – in futuro potrebbe essere la persona giusta per colui che non ha mai dimenticato… Il tempo ci dirà!