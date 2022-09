Spoiler Un posto al sole: l’attentato a Ferri e Marina è alle porte!

Ormai ci siamo. Come vi abbiamo già anticipato più volte, le puntate di Un posto al sole a cavallo tra venerdì 16 e lunedì 19 settembre saranno ad alto tasso adrenalinico, visto che – per mano di qualcuno – Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) rischieranno la vita! E si tratterà di episodi che lasceranno un lungo strascico, visto che ci sarà a tutti gli effetti un caso poliziesco da risolvere!

Come già tutti hanno notato, le anticipazioni danno una piccola mano a capire quel che succederà: “Marina e Roberto ricevono un inatteso e gradito regalo, ma un’ombra minacciosa incombe sulla loro felicità“. Sarà proprio il regalo ad essere collegato in qualche modo al rischio-morte a cui assisteremo? Quel che è certo è che i nostri protagonisti verranno avvelenati!

Trame Upas: anche Lara Martinelli sospettata, è stata lei?

Ma chi è l’avvelenatore folle? Questo tipo di trama non fa fatica in genere a trasformarsi in una vicenda tipo “telefilm poliziesco”, e così sarà anche in questo caso. Tutti ci chiederemo chi possa essere il (o la) colpevole e se lo chiederà anche la polizia, destinata almeno inizialmente a non venire a capo della faccenda.

In molti saranno i sospettati e c’è da dire che anche sui social, nonostante le puntate in questione non siano ancora andate in onda, già si iniziano a fare le ipotesi. Non sono pochi i telespettatori che ipotizzano un coinvolgimento di Lara Martinelli (Chiara Conti), visti i trascorsi burrascosi e la gelosia nei confronti di Marina. In effetti, vi anticipiamo che anche Lara – che presto inizieremo dunque a rivedere dopo un periodo di pausa – sarà “seguita con attenzione” dagli inquirenti, ma sarà stata davvero lei… o è una congettura un po’ scontata?

E in tutto questo, non dimentichiamo la “strana cameriera” Lia Longhi (Chiara Mastalli) che con fare sospetto si aggira ultimamente per Palazzo Palladini… Insomma, la storyline sarà lunga e presto capiremo se gli autori riveleranno subito ai telespettatori il colpevole o se dovremo anche noi brancolare nel buio come accadrà a tutti gli abitanti del Palazzo!