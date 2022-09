Un posto al sole: Viola, Eugenio e altre coppie “scoppiettanti” | Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: Viola gela Eugenio

Una delle situazioni più “delicate” delle attuali puntate di Un posto al sole è senz’altro quella che riguarda Viola Bruni (Ilenia Lazzarin): nonostante il suo ritorno a scuola da supplente annuale si sia subito dimostrato ricco di soddisfazioni, la giovane donna non riesce ancora a voltare pagina dopo l’attentato che ha portato alla morte di Susanna (Agnese Lorenzini).

Le puntate della prossima settimana saranno ancora incentrate sulle difficoltà di Viola, con Eugenio (Paolo Romano) che proporrà alla moglie una vacanza che possa servire a ritrovarsi come coppia. Lei però lo tratterà malissimo e gli rivolgerà quello che le trame definiscono “un difficilissimo aut aut“: sarà per caso legato all’attività professionale del nostro Nicotera? Comunque sia, la Bruni chiederà a tutti dell’ulteriore tempo per uscire dalla sua crisi: sarà la strada giusta?

Trame Un posto al sole: Riccardo geloso di Nunzio e Rossella

In attesa di saperne di più, riflettori puntati su un’altra coppia di Upas che spesso appare alquanto “fumantina”: Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati). Già in più di un’occasione si è notato che la fraterna amicizia tra la figlia di Silvia (Luisa Amatucci) e Nunzio non piace particolarmente al dottor Crovi, nonostante il Cammarota junior sia fidanzato con Chiara Petrone (Alessandra Masi). Una gelosia abbastanza immotivata, insomma, ma che continuerà a fare capolino nei prossimi episodi: le anticipazioni indicano che Nunzio, ancora in ansia per Chiara, cercherà il supporto di Rossella, ma la cosa non sarà per niente apprezzata da Riccardo…

Quanto agli stessi Nunzio e Chiara, i due ragazzi continueranno a vivere una fase problematica, ma ora ci sarà anche un problema in più: una rapina che fortunatamente Nunzio riuscirà a sventare. Ma proprio tale accadimento rappresenterà l’anticamera a una decisione imprevedibile: quale sarà?