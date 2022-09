Un posto al sole: come sta(rà) Viola? Anticipazioni

Spoiler Un posto al sole: il trauma di Viola non sarà facile da superare…

È un periodo in cui la narrazione di Un posto al sole passa da grandi ed adrenaliniche emozioni: il trauma per la morte di Susanna (Agnese Lorenzini) è ancora vivo un po’ in tutti i nostri amici della soap partenopea di Rai 3, ma sono soprattutto due i personaggi che stanno soffrendo per quanto accaduto ad agosto…

Ad essere in crisi è sicuramente Agnese Picardi (Sara Ricci), che – proprio nella puntata in onda stasera (8 settembre) – avrà bisogno più che mai dell’affetto e dell’aiuto di Giulia (Marina Tagliaferri) e Angela (Claudia Ruffo). E poi c’è Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), che è sopravvissuta ai colpi di Lello Valsano (Gianluca Pugliese) e che però ora si porta dentro tutti i tragici ricordi della sparatoria che ha portato alla dipartita dell’amica Susanna.

Trame Un posto al sole: Viola, recupero fisico ma non psicologico…

Eh sì: Viola si sta riprendendo da un punto di vista fisico ma il recupero da un punto di vista psicologico è ancora lontano, tanto che Ornella (Marina Giulia Cavalli) ha deciso di acconsentire all’intenzione della figlia di andare a stare da lei e Raffaele (Patrizio Rispo).

Il trasferimento di Viola a casa dei suoi non ha visto però il benestare del marito Eugenio (Paolo Romano), il quale non comprende il senso di tale decisione e con cui – com’è facilmente prevedibile – si profila un nuovo periodo all’insegna del “gelo”. Ancora una crisi all’orizzonte, come sembra essere nell’aria?

Ciò che è certo è che l’anno scolastico sta per ricominciare (nella realtà come nella soap) e per Viola è all’orizzonte la possibilità di tornare a insegnare, cosa che – a quanto ci risulta – lei accetterà di fare dopo aver superato qualche iniziale remora. Ma tornare nel suo “ambiente naturale” riuscirà davvero ad aiutare la Bruni a voltare pagina dopo tutto quello che è successo? La sensazione è che non sarà affatto semplice…