Un posto al sole: Giuliana Vigogna raccoglie il ruolo di Lia Longhi | Recast

Giuliana Vigogna è la nuova Lia Longhi di Un posto al sole

Neanche il tempo di voltare pagina dopo i recenti avvenimenti legati alla morte di Susanna e già Un posto al sole ci sta proponendo una nuova trama al cardiopalma. Come anticipato a suo tempo, qualche episodio fa c’è stato un avvelenamento che ha riguardato Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), con quest’ultima che sembra già essere uscita dalla fase più pericolosa (grazie al fatto di essere ormai quasi astemia) e con Ferri che invece ancora combatte per la vita.

Si è ovviamente aperto un grande giallo per capire chi possa essere il colpevole: qualcuno, che ovviamente voleva procurare un bel danno (riuscendoci!), ha avvelenato il contenuto della bottiglia che a Roberto e Marina è arrivata sotto forma di dono. Ed era già troppo tardi quando i due hanno scoperto che il presunto mittente non aveva inviato alcuna bottiglia…

Continua il giallo di Un posto al sole: chi voleva uccidere Roberto Ferri?

Come avete notato dagli ultimissimi episodi andati in onda, Marina ha automaticamente immaginato che a orchestrare il tentato omicidio sia stata Lara Martinelli (Chiara Conti), che ora verrà ascoltata dalla polizia e che dichiarerà di essere totalmente estranea ai fatti. Ci si può fidare? E, se non è stata lei, chi è stato?

Sui social network c’è qualcuno che non si fida affatto di Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti): stando a queste ipotesi dei fan, l’ex marito di Marina avrebbe potuto inviare la bottiglia confidando nel fatto che lei, ex alcolista e quindi attenta a non bere più, non avrebbe partecipato al brindisi. Se così fosse, insomma, l’obiettivo di Rosato sarebbe stato quello di far fuori solo Roberto.

È anche vero che Fabrizio ha prontamente chiesto soccorso quando si è reso conto che i due erano a terra: buon cuore o… si è creato un alibi?

Un posto al sole: recast per Lia Longhi

Ma non finisce qui: sin dalla sua entrata in scena, la nuova cameriera di casa Ferri – Lia Longhi – ha mostrato un atteggiamento altamente ambiguo, con un’apparente disponibilità verso tutti ma al tempo stesso con uno sguardo glaciale. È stata lei a organizzare il tentato omicidio? E, nel caso, perché?

Piano piano ci arriveremo, ma in questi giorni il personaggio di Lia è al centro della scena anche per un altro motivo: il ruolo, originato da Chiara Mastalli, è passato dopo poche settimane nelle mani di Giuliana Vigogna, una giovane attrice attiva soprattutto in campo teatrale (con qualche incursione nel mondo del cinema e dei cortometraggi).

Non è ovviamente il primo caso di recast a Un posto al sole e, se in quest’occasione gli aficionados sono rimasti spiazzati più di altre volte, è soprattutto perché il cambio in questione è avvenuto praticamente da una puntata all’altra e non, come più di frequente succede a Upas, dopo una lunga pausa tra l’attore precedente e quello nuovo.

Senza entrare troppo nel merito della questione, ci risulta che Giuliana Vigogna proseguirà a interpretare la misteriosa Lia e quindi da ora in poi sarà lei a farci compagnia e a portarci fino al termine di questa intrigante storyline gialla.