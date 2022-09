Una vita, anticipazioni 10 e 11 settembre 2022: Felipe e Dori, prima notte d’amore

Anticipazioni puntata 1450 di Una vita di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022

Cuevas viene ammazzato da Aurelio che rapisce Rodrigo in quanto vuole entrare in possesso della formula per il gas tossico. Nonostante le torture subite, Rodrigo intende però rivelare il segreto perché è conscio che Aurelio lo utilizzerebbe per loschi fini. Felipe prega Dori di non andare via ed entrambi cedono ai propri sentimenti: è la loro prima notte d’amore insieme. Guillermo rivela ad Azucena di amarla ma, quando sono in procinto di baciarsi, Azucena cambia idea perché ha già un altro pretendente.

Servante e Jacinto tentano di fare promozione al ballo di beneficenza distribuendo dei volantini nel quartiere. Fidel svela a Ramon che Leonardo non ha voluto collaborare ed è dunque rimasto accidentalmente vittima delle pressioni di un collega. Seguendo gli ordini di Aurelio, Marcelo droga il tè di Genoveva con un potente sonnifero, in modo che la Salmeron non possa incontrare la mammana e abortire.