Una vita, anticipazioni 12 e 13 settembre 2022: Guillermo si distingue per il suo coraggio!

Anticipazioni puntata 1451 di Una vita di lunedì 12 e martedì 13 settembre 2022

Al ballo della pensione Buena Noche, il charleston danzato da Azucena e dalla sua compagna di ballo ha molto successo, ma il party viene interrotto da un tentativo di furto: per Guillermo sarà l’occasione di distinguersi per il suo coraggio, mentre di Angel si noterà la sua codardia. Fidel svela a Ramon che il rapimento di Leonardo potrebbe ritorcersi contro di loro e contribuire alla scarcerazione di Fausto Salazar. Genoveva, di fronte alle minacce di Aurelio, rinuncia all’idea di abortire.

Ignacio viene minacciato da Aurelio per il fatto di aver aiutato Genoveva nel suo tentativo di aborto. David chiede aiuto a un giornalista, Jorge Gaztelu, affinché sveli i piani di Aurelio per il quartiere sul suo giornale. Azucena svela a Valeria il suo interesse per Guillermo.