Una vita, anticipazioni 14 e 15 settembre 2022: Rodrigo non vuole cedere!

Anticipazioni puntata 1452 di Una vita di mercoledì 14 e giovedì 15 settembre 2022

Genoveva consegna un messaggio a Valeria, per informarla che Rodrigo si trova sotto la custodia di Aurelio. Marcelo tenta di convincere Rodrigo a svelare la formula, ma lui non vuole saperne. Lolita scorge Felipe e Dori mentre sono intenti a baciarsi e ne risulta molto infastidita. Ignacio e Alodia hanno una nuova discussione e lui la accusa di essere all’antica.

Hortensia riesce a ideare un nuovo modo per pulire il pavimento senza inginocchiarsi; a quel punto Liberto ne parla con gli altri signori di Acacias e tutti consigliano di brevettare l’invenzione. Azucena non intende rivedere Angel e sua madre la mette in punizione.