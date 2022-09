Una vita, anticipazioni dal 19 al 24 settembre 2022

Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 19 a sabato 24 settembre 2022:

Aurelio porta Valeria da Rodrigo e minaccia l’uomo di ucciderla, se non gli rivela la formula. Rodrigo, temendo per la vita dell’amata, cede; la pianista viene rilasciata e, di fronte a questa dimostrazione d’amore, si sente in debito e decide che, quando sarà di nuovo libero, fuggirà con il marito. I vicini di Acacias marciano e manifestano contro i laboratori Quesada, guidati da David. Liberto propone a Hortensia di parlare ad alcuni imprenditori della sua invenzione.

Felipe scopre che Fausto potrebbe essere rilasciato e ha una nuova crisi. Azucena decide di dire a Guillermo che non frequenta più Angel. Fidel si presenta a casa di Ramon per festeggiare la vendetta su Fausto, ma Palacios è turbato dai sensi di colpa e non è più convinto di avere fatto la cosa giusta.

Una vita, spoiler: Azucena riceve un biglietto da Guillermo

Dopo aver scoperto che il giornalista contattato da David ha scritto un articolo a favore dei laboratori Quesada, i residenti di Acacias apprendono dalla stampa che Fausto Salazar è stato ucciso dalla polizia durante un tentativo di fuga. Felipe reagisce bene alla notizia e ringrazia Dori per il suo sostegno.

Azucena riceve un biglietto da Guillermo in cui le dà appuntamento ai giardini del Principe ma, una volta giunta lì, lo vede baciare Claudia. Aurelio convoca i signori a una riunione nel ristorante di Pascual, per parlare dei laboratori che intende aprire.

Durante la riunione al ristorante, facendo buon viso a cattivo gioco, Aurelio riesce a provocare una discussione tra i presenti. In quartiere comincia a serpeggiare l’idea che dietro la morte di Fausto ci siano Ramon e Fidel, tanto da portare Lolita a dubitare del suocero e i Quesada a indagare sul conto di Ramon. Mentre Marina cerca di dissuadere Dori dal comunicare al suo relatore di tesi la ricaduta avuta da Felipe, quest’ultimo le sorprende in salotto.

In seguito alla riunione, il ristorante viene attaccato da dei malviventi e, intuendo che si tratta di una mossa di Aurelio, David propone di organizzare una nuova manifestazione. Questa volta, però, Quesada risponde con la violenza.

Dori sembra voler confessare qualcosa a Felipe, ma poi dice che si sente a disagio a causa delle malelingue. L’avvocato convoca gli amici e ufficializza la loro relazione, ma l’infermiera sembra comunque sulle spine. Angel si presenta da Azucena per riconquistarla ma, quando lei lo respinge, la insulta pesantemente. Anche Guillermo va dalla ragazza per spiegarle che il bacio con Claudia era un imbroglio, ma lei lo manda via in malo modo.

Tramite delle foto, Aurelio ricatta Gaztelu per i suoi amori omosessuali, obbligandolo a sostenerlo sul suo quotidiano. David propone senza successo al giornalista di vendicarsi rivelando gli altarini di Quesada. Ignacio, rimasto solo in casa, dà appuntamento all’amante per l’indomani. In quartiere arriva Jeronimo, il padre di Angel, che affronta sgarbatamente le sorelle Rubio, in difesa delle quali interviene Pascual.