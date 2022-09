Una vita, anticipazioni 27 e 28 settembre 2022: Azucena e Guillermo, pace fatta!

Anticipazioni puntata 1459 di Una vita di martedì 27 e mercoledì 28 settembre 2022

Aurelio e Genoveva danno il benvenuto agli invitati all’inaugurazione dei laboratori. Rodrigo viene lasciato libero da Aurelio ma, nel tornare da Valeria, sorprende quest’ultima intenta a baciare David. Hortensia e Rosina esprimono la loro gratitudine a Pascual per averle difese da Lopez Aldana.

Guillermo parla a Liberto, che decide di dargli una mano incontrando Claudia. La ragazza svela a Liberto di non amare Guillermo e di averlo baciato perché Angel le ha offerto in cambio un’adeguata ricompensa; Azucena, nascosta in un angolo, riesce a sentire tutta la confessione di Claudia e così fa pace con Guillermo.

Felipe ha il sospetto che Dori gli stia nascondendo qualcosa e le chiede spiegazioni per la reazione poco interessata di lei all’annuncio del loro fidanzamento. La donna cerca di negare tutto, ma poco dopo riceve una lettera e la nasconde a Felipe (lui però se ne accorge…).