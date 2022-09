Una vita, anticipazioni 29 e 30 settembre 2002: Ramon inizia a sentirsi in colpa…

Anticipazioni puntata 1460 di Una vita di giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022

Rodrigo si accorge di Valeria tra le braccia di David e si sente male, fino a svenire. I due amanti gli prestano soccorso e Valeria chiede a David di andare via: vuole dedicarsi completamente al marito. Rodrigo poi si riprende e Valeria esce ad acquistare per lui qualcosa da mangiare, ma l’uomo a quel punto scopre la lettera in cui Valeria gli svelava di amare un altro. Felipe intanto chiede spiegazioni a Dori sulla lettera ricevuta, ma lei – sentendosi controllata – appare infastidita…

Ramon apprende che la polizia ha catturato un anarchico molto giovane e si sente in colpa notando i modi usati per farlo parlare. Josè Miguel chiede spiegazioni a Ignacio, dopo averlo scoperto intento a parlare al telefono nel cuore della notte. Pascual vede Guillermo e Azucena baciarsi e rimprovera aspramente il figlio.