Una vita, anticipazioni 8 e 9 settembre 2022: Rodrigo non sa se restare o andarsene

Anticipazioni puntata 1449 di Una vita di giovedì 8 e venerdì 9 settembre 2022

Fidel dona a Lolita uno scialle e un giocattolo per Monch, ciò per scusarsi del fatto che a cena ha parlato solo degli anarchici. Intanto Leonardo non vuole parlare e sembra che la polizia voglia passare alle maniere forti pur di fargli dire la verità su tutto. David ha visto Valeria baciare Rodrigo e non sa se restare e lottare oppure andarsene; Felipe gli consiglia di rimanere. Hortensia concede ad Azucena il permesso per aiutare Servante e Fabiana a organizzare il ballo di beneficenza.

Aurelio svela a Genoveva che sa della gravidanza e del fatto che lei vuole interromperla. Le ordina quindi di portarla avanti, ma Genoveva si rifiuta. Fra loro non ci sarà che la condivisione dei benefici economici derivanti dalla loro collaborazione. Dori termina la sua ricerca e la invia al luminare della psicologia Ferenczi, in Austria.