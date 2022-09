Una Vita: Hortensia e Pascual si baciano ma… | Anticipazioni

Una Vita, spoiler: Hortensia e Pascual, un amore che fa fatica a decollare

Quando ormai mancheranno pochissime puntate alla conclusione definitiva, i telespettatori di Una Vita assisteranno alla nascita di una nuova coppia. Spronato dalla madre Inma (Inma Sancho) ad andare avanti con la sua vita nonostante la morte della moglie Amelia, Pascual Sacristan (Octavi Pujades) deciderà infatti di dare ascolto ai suoi sentimenti e si dichiarerà a Hortensia Rubio (Amaia Lizzarralde), la sorella di Rosina (Sandra Marchena). Tuttavia, la “strana coppia” farà fatica a decollare…

Una Vita, news: Hortensia e Pascual, un rapporto burrascoso

Nel momento in cui scriviamo, tenendo conto degli episodi in onda su Canale 5, il rapporto tra Pascual e Hortensia appare decisamente burrascoso: lui è infatti fortemente contrario alla nascita di una relazione tra il figlio Guillermo (Julio Pena) e Azucena (Judith Fernandez). Tale intransigenza, ovviamente, offende in particolar modo Hortensia, che non fa altro che sottolineare a Rosina e al cognato Liberto (Jorge Pobes) quanto il “venditore di arance” non sappia affatto come comportarsi.

Neanche a dirlo, tale astio nasconderà da parte dei due personaggi un’attrazione reciproca che emergerà sempre di più col passare della narrazione, tant’è che anche Rosina e Liberto si renderanno conto ad un certo punto del fatto che i due si piacciono e non mancheranno di palesarlo a Hortensia, che però negherà tutto!

Una Vita, spoiler: Pascual e Hortensia si baciano…

Attenzione perciò a come proseguirà la storia: possiamo anticiparvi che Pascual deciderà di darsi una seconda possibilità e, dopo aver chiesto perdono ad Amelia mentre guarderà una sua fotografia, si farà coraggio ed andrà da Hortensia, sorprendendola con una vera e propria dichiarazione d’amore.

Come se non bastasse, i due si lasceranno andare alla passione e scambieranno un intenso bacio, al termine del quale sarà ormai chiaro che sono innamorati l’uno dell’altra. Ciò non rappresenterà però un lieto fine, a causa dei successivi timori che la Rubio porterà alla luce…

Una Vita, trame: Hortensia vuole mantenere segreto il suo rapporto con Pascual

Eh sì: oltre a dichiarare di voler mantenere il riserbo sulla questione per non diventare l’oggetto delle critiche dei vicini, Hortensia non sarà pronta a palesare il fatto che Pascual le piace poiché temerà sia il giudizio della figlia Azucena e sia quello di Rosina (che a detta sua le darebbe dell’incoerente per essersi avvicinata al Sacristan, l’uomo che fino a qualche settimana prima disprezzava e insultava).

Pascual cercherà di far cambiare idea a Hortensia ma non otterrà ovviamente alcun risultato in tempi brevi, tutto ciò mentre i continui momenti di vicinanza tra i “piccioncini” inizieranno a essere notati da più di un residente ad Acacias. Insomma, i pettegolezzi non faranno fatica a cominciare: come deciderà di comportarsi Hortensia? Si lascerà andare o persisterà nell’idea di mantenere segreta la relazione?