Spoiler Una vita: José Miguel scoprirà tutto di Ignacio?

Fino a che punto sarà disposto a spingersi Ignacio Quiroga (Marco Caceres) per incontrare la sua giovane amante? La risposta arriverà nel corso delle ultimissime puntate italiane di Una Vita, quando il medico coinvolgerà Servante Gallo (David V. Muro) in un astuto piano per continuare la sua tresca extraconiugale…

Una Vita, news: Maruxiña scopre il segreto di Ignacio

Come abbiamo avuto modo di anticipare nei nostri post precedenti, la storyline comincerà a delinearsi nel momento in cui la domestica Maruxiña (Isabel Garrido) assisterà ad un momento piuttosto intimo, che avverrà nel vicoletto di calle Acacias, tra Ignacio e la sua “concubina”. A quel punto la ragazza parlerà della questione proprio con Servante e Jacinto (Jona Garcia), che la inviteranno a stare al suo posto e a non intromettersi nelle questioni dei signori.

Maruxina non potrà però fare a meno di instaurare un rapporto abbastanza conflittuale con il dottor Quiroga, riservando inaspettatamente delle carinerie proprio ad Alodia (Abril Montilla). Un atteggiamento, quello della domestica, che non mancherà di destare dei sospetti in Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), il quale non riuscirà a comprendere come la sottoposta abbia radicalmente cambiato idea sia su Ignacio e sia su Alodia.

Una Vita, trame: Alodia e Ignacio si trasferiscono nel loro appartamento

Comunque sia, tutto peggiorerà con lo scorrere degli episodi. Dopo mesi interminabili di lavoro, Alodia e Ignacio potranno infatti trasferirsi nel loro appartamento, motivo per cui smetteranno di essere ospiti di José Miguel e di Bellita (Maria Gracia). Tuttavia, dato che utilizzava la struttura per vedere la sua giovane amante, Quiroga avrà bisogno di un altro posto per dare luogo ai suoi incontri amorosi e penserà di coinvolgere Servante nella questione.

In pratica, Ignacio farà una richiesta scottante a Servante: quella di poter incontrare la donna, in maniera riservata, nella pensione che gestisce con la moglie Fabiana (Inma Perez Quiros), dandogli ovviamente in cambio del denaro per la sua discrezione. Neanche a dirlo, Servante accetterà immediatamente l’accordo e gli incontri avranno così inizio…

Una Vita, spoiler: Josè Miguel sospetta di Ignacio…

Tutto questo, dunque, a quali risvolti porterà? Possiamo anticiparvi che Ignacio trascorrerà diversi pomeriggi alla pensione e graviterà costantemente nel quartiere di Acacias. Un particolare, alquanto insolito, che finirà per insospettire José Miguel, dato che quando ci abitava non era mai nel quartiere a causa di “imprecisati” imprevisti di lavoro.

Dato che si sarà sempre reso conto delle tresche del nipote, scoraggiandolo più volte a portarle avanti, il Dominguez Senior non farà fatica a riunire tutte le prove per capire cosa stoa effettivamente facendo l’uomo. Il peggio dovrà però ancora venire perché, ve lo diciamo sin da ora, anche la gelosissima Alodia starà per accorgersi di tutto quanto. Che cosa succederà?