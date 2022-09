Una Vita anticipazioni: Lolita fuori di sè, ecco con chi ce l’ha e perché

La scoperta shock di Lolita nelle ultime puntate di Una vita, spoiler

Prima del grande finale di Una Vita, la bottegaia Lolita (Rebeca Alemany) scoprirà che il suocero Ramon Palacios (Juanma Navas) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza) si sono macchiati di diverse azioni criminali. Una scoperta shock che farà sprofondare la donna in una crisi totale, tant’è che verrà addirittura ricoverata…

Una Vita, news: Ramon, Fidel e il sequestro di David Exposito

Tutto si verificherà quando Ramon e Fidel accetteranno di sequestrare e uccidere David Exposito (Aleix Rengel Meca); come già sappiamo, ciò avverrà su ricatto di Aurelio Quesada (Carlos de Austria), per evitare che l’uomo porti alla luce il gruppo che hanno formato per scovare gli anarchici (non esitando a torturarli e ucciderli). Nel giorno prescelto per dare il via al rapimento, Soria finirà però per commettere però un grosso errore, dato che si farà vedere da Valeria Cardenas (Roser Tapias) mentre starà sequestrando David con l’aiuto dei suoi uomini.

A quel punto, visto che verrà prontamente avvertita da Valeria, Lolita comincerà ad avere dei dubbi sul conto di Fidel quando scoprirà che non si trova fuori città per lavoro, come invece le avrà raccontato. Intenzionata a scoprire cosa starà succedendo, la vedova Palacios deciderà quindi di inseguire il funzionario di polizia e si troverà di fronte ad una scena agghiacciante…

Una Vita, trame: Lolita ha una crisi di nervi e viene ricoverata!

Eh sì: se ci avete letto in precedenza, Lolita pedinerà Fidel. Quest’ultimo la condurrà dunque nell’appartamento segreto proprio nel momento in cui Ramon sparerà un colpo di pistola in aria perché non riuscirà ad uccidere David (come invece si era prefissato di fare, al fine di evitare che Aurelio decidesse di fare del male alla nuora o al piccolo Moncho).

In preda al panico per aver visto ciò che non si aspettava, Lolita comincerà ad avere una vera e propria crisi di nervi; non a caso, constatando che la parente non riesce a respirare, Ramon non ci penserà due volte prima di portarla in ospedale, dove verrà ricoverata e mantenuta in osservazione per alcuni giorni. Quando si riprenderà, Lolita esigerà così che Ramon e Fidel le spieghino perché intendevano uccidere David!

Una Vita, spoiler: Lolita furiosa con Ramon e Fidel; ecco perché…

Anche se specificheranno che non sono andati fino in fondo con il loro piano assassino, Lolita pretenderà di sapere in che cosa Ramon e Fidel si sono fatti coinvolgere, ma come prevedibile i due preferiranno non proferire parola a riguardo e sottolineeranno solo che lo fanno per proteggerla!

Neanche a dirlo, tali parole finiranno per infastidire ancora di più Lolita, ormai più che mai decisa a scoprire tutta la verità…