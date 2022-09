Uomini e donne, trono over: ritorno di Fiamma tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

A Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45, assisteremo presto a un revival della love story tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due infatti, dopo aver interrotto la loro conoscenza durante la scorsa stagione, decideranno di tornare a frequentarsi data la disponibilità della dama bresciana.

Nelle prossime puntate scopriremo altresì che tra i due c’è stato anche un tenero bacio, fatto che sorprenderà non poco gli opinionisti presenti in studio, visto che solamente pochi mesi fa il Vicinanza si era candidato come pretendente dell’allora corteggiatrice di Matteo Ranieri Federica Aversano (oggi tronista della trasmissione). Riusciranno questa volta Alessandro e Ida a veder sbocciare il loro amore o l’esito – come la volta scorsa – non sarà dei migliori?

Uomini e donne, trono classico: Federica vs Tina

Spazio anche al trono di Federica, tornata nel programma per trovare l’uomo della sua vita dopo la delusione patita con Matteo solamente qualche mese fa. La donna, come vedremo, sta iniziando a conoscere i primi corteggiatori ma ciò che risalterà di più del trono della casertana sarà l’aspro litigio che si consumerà in studio con Tina Cipollari, la quale attaccherà pesantemente la tronista (verso cui, a suo dire, non ha mai provato grande simpatia).

Comunque sia, occhio a ciò che succederà nel salotto più famoso d’Italia nelle prossime puntate, visto che il percorso di Federica si appresta a entrare finalmente nel vivo. Appuntamento dunque sulla rete ammiraglia di Mediaset per le nuove puntate della ventisettesima edizione di Uomini e Donne.