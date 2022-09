Fiction Viola come il mare, trama primo episodio

Anticipazioni prima puntata della nuova fiction di Canale 5 Viola come il mare, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nella prima serata di venerdì 30 settembre 2022:

Rientrata a Palermo dopo anni nel mondo della moda parigina, Viola Vitale è sulle tracce del padre che ricorda appena, ma che ha bisogno di ritrovare per un motivo decisamente importante e non più rinviabile. Il nuovo, e per lei insolito, lavoro come cronista di nera le farà conoscere l’affascinante e determinato Ispettore Capo Francesco Demir. Ma proprio la prima volta che lo incontra è lei a finire indagata per la morte di una giovane donna!

Mentre le prime segnalazioni sul padre sembrano dare una speranza a Viola, al centro della cronaca irrompe il tentato omicidio di un ragazzo: la giornalista è incaricata di seguire le indagini ed ancora una volta il suo insolito talento si rivelerà fondamentale per la soluzione del caso. L’ispettore Demir resta sempre più colpito da Viola, tanto da chiederle un aiuto per un’indagine non ufficiale…