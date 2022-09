Viola come il mare: cast, trama, anticipazioni fiction. Quando inizia, quante puntate

Viola come il mare, nuova fiction di Canale 5 con Francesca Chillemi e Can Yaman

L’attesa è quasi finita. Viola come il mare, la nuova fiction Lux Vide in sei puntate con protagonista l’inedita coppia Francesca Chillemi e Can Yaman, è pronta a debuttare venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5.

Ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Simona Tanzini (ed. Sellerio), la serie segue le vicende di Viola Vitale (Chillemi), una giornalista romana esperta di costume e società, che da Parigi si trasferisce a Palermo per cercare il padre che non ha mai conosciuto.

Viola come il mare: la trama

Nel capoluogo siciliano, Viola inaspettatamente comincia a lavorare per una redazione web occupandosi di cronaca nera; il nuovo impiego le permette di conoscere e collaborare con l’ispettore Francesco Demir (Yaman), un uomo bello e affascinante dotato di un brillante intuito investigativo e di un carattere scostante, impulsivo e insofferente alle regole…. praticamente agli antipodi da Viola!

La bella giornalista e il coraggioso poliziotto iniziano ad investigare fianco a fianco sui vari casi di omicidio che scuotono la città. Ciò all’inizio avviene con molte difficoltà, in quanto si trovano spesso in disaccordo, ma caso dopo caso i due impareranno a conoscersi sempre più…

La trentenne protagonista ha un dono molto particolare: vede i sentimenti delle persone attraverso i colori. Viola, infatti, è affetta da sinestesia, un fenomeno sensoriale che le permette, in maniera del tutto incontrollata, di sovrapporre più sensi (come vista e udito) e di associare i colori alle varie emozioni delle persone che incontra; solo guardando qualcuno e attraverso la percezione di un colore, riesce a leggere dentro la sua anima. Un valore aggiunto che per Viola si rivelerà molto utile nel lavoro (e non solo).

Viola come il mare: il cast

Nel cast diretto da Francesco Vicario, accanto a Chillemi e Yaman, ci sono Simona Cavallari, David Coco, Romano Reggiani, Davide Dolores, Kyshan Wilson, Chiara Tron, Giovanni Nasta e Mario Scerbo.

Un appassionante light crime che si fonde perfettamente con i toni vivaci della commedia sentimentale e trova nell’intesa dei suoi protagonisti il suo massimo punto di forza. Il colorato e bizzarro mondo di Viola vi dà appuntamento a venerdì 30 settembre in prima serata su Canale 5.