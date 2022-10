Amici, anticipazioni puntata di domenica 2 ottobre 2022

AMICI 21, cosa succede nella puntata di OGGI (domenica 2 ottobre)

Oggi pomeriggio (domenica 2 ottobre) va in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. Il talent, condotto da Maria De Filippi, ci terrà compagnia per un’altra domenica pomeriggio. Scopriamo cosa succederà. Al centro dell’attenzione ci sarà il ballerino Ramon, il quale vedrà nuovamente sospesa la maglia dalla propria professoressa di riferimento, ovvero Alessandra Celentano.

Il tutto è partito perchè la Celentano ha assegnato un compito ad un’altra sua allieva, e questo compito – stando all’opinione di Ramon, e anche del coreografo Emmanuel Lo – non era giusto per l’allieva, in quanto sminuiva la personalità artistica.

Amici anticipazioni: gli ospiti della puntata di oggi

In seguito sarà ospite Achille Lauro, il quale stilerà una classifica di gradimento sui cantanti; gli ultimi (Piccolo G e Niveo) andranno in sfida, a causa anche di un provvedimento disciplinare. I due sarebbero usciti dalla casetta per fumare quando in realtà non era concesso.

Ci sarà poi un’altra classifica, stavolta giudicata dalla ballerina Anbeta. Ospite inoltre il gruppo dei Pinguini Tattici Nucleari. Questo e molto altro andrà in onda oggi pomeriggio, sempre alle 14.00, e sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.