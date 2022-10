Beautiful, anticipazioni 1° novembre 2022: Steffy a Finn, “per ora non mi fido di te!”

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 1° novembre 2022

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) sorprende Finn (Tanner Novlan) quando annuncia di non voler consegnare in tribunale i documenti che legalizzerebbero il loro matrimonio: non può al momento fidarsi di lui. Per Steffy, infatti, Finn ha incoraggiato Sheila a credere di avere una possibilità di insinuarsi nella loro vita.

Quinn (Rena Sofer) conferma a Carter (Lawrence Saint-Victor) che le cose con Eric (John McCook) non sono tornate del tutto normali, ma non gli rivela l’impotenza del marito. Inoltre la designer chiarisce di non aver rivelato ad Eric quanto intercorso con Carter durante la loro separazione. Carter esprime a Quinn i propri sentimenti per lei.