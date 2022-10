Beautiful, anticipazioni 17 ottobre 2022: Quinn confusa, meglio Carter o Eric?

Anticipazioni puntata Beautiful di lunedì 17 ottobre 2022

Dopo aver rinunciato ad uscire con Zende (Delon De Metz) per stare vicino a Finn (Tanner Novlan), una riluttante Paris Buckingham (Diamond White) accetta di non dire a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) che lo stesso Finn è entrato in contatto con sua madre Sheila (Kimberlin Brown). Intanto, Quinn (Rena Sofer) è chiaramente confusa sul da farsi: restare con Carter (Lawrence Saint-Victor) o cogliere quella che potrebbe essere l’ultima chance con Eric Forrester (John McCook)?