Beautiful, anticipazioni puntate americane: chi va e chi torna!

Beautiful, spoiler USA: Henry Joseph Samiri torna nel ruolo di Douglas Forrester

Alcune novità nel cast di Beautiful, per quanto riguarda le puntate americane della soap: Henry Joseph Samiri riprenderà i panni di Douglas Forrester. Il giovane attore, da alcuni mesi, è stato sostituito da Django Ferri, un cambio di volto che tuttavia si è rivelato essere solo temporaneo. Infatti quest’ultimo, appena il suo predecessore è tornato disponibile (il mancato ritorno, infatti, era stato dettato da altri impegni lavorativi), è stato congedato e così il figlio di Thomas Forrester avrà nuovamente il volto tanto familiare anche per noi italiani. Data l’ampia distanza tra la programmazione nostrana e quella USA, avremo modo di vedere questa staffetta tra giovanissimi solo nel corso del 2023.

Altra novità riguarda Alley Mills, che dal 2006 interpreta Pamela Douglas, la sorella di Stephanie Forrester: soltanto nominata durante il primo ventennio di soap opera, il personaggio entrò fisicamente sulla scena quando la matriarca della moda rivelò di aver mentito su sua madre Ann, che, contrariamente a quanto aveva lasciato credere alla sua famiglia, non era morta ma viva e vegeta.

Beautiful: Alley Mills (Pam) passa a General Hospital

Da allora il personaggio di Pam ha mostrato diverse sfaccettature: dapprima una sorella remissiva e pronta al sacrificio, per poi rivelarsi invece affetta da un disturbo bipolare aggravato da una massa al cervello (causata da una caduta durante l’infanzia). Successivamente il ruolo di Pam è stato relegato perlopiù a parentesi di pura commedia, fino ad apparire sempre più di rado.

Da diversi anni, infatti, la sua interprete non è più nel cast fisso di Beautiful, ma ogni tanto torna per sporadiche partecipazioni, come quella andata appena in onda in Italia per il matrimonio della pronipote di Pam, Steffy. Almeno per il prossimo futuro, per quanto riguarda le puntate americane, questo però non sarà più possibile: Alley Mills, infatti, è stata ingaggiata nella soap opera General Hospital!