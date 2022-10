Beautiful: Eric propone a Quinn un matrimonio aperto con Carter! Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Eric Forrester prenderà una decisione che coglierà sua moglie Quinn totalmente alla sprovvista. Infatti lo stilista, depresso e scoraggiato per il suo problema di impotenza, desidererà che la consorte riempia il vuoto lasciato nell’aspetto più intimo della loro vita di coppia con un altro uomo, ovvero con… Carter Walton!

Eric maturerà quest’idea dopo aver sentito Quinn confidarsi con l’amica Shauna Fulton, alla quale dichiarerà di essere pronta a stare accanto al marito, anche sacrificando un aspetto così importante in una relazione (specie alla luce della travolgente passione scoccata con l’avvocato).

Beautiful, trame italiane: Eric, amareggiato, fa una scelta

Eric, da un lato, sarà amareggiato nel dover obbligare la sua signora ad una tale rinuncia, dall’altra desidererà però non trascinarla nel suo problema, scegliendo di incaricare l’aitante avvocato di soddisfare sessualmente Quinn. Quest’ultima è certa che il problema di Eric potrebbe essere soltanto passeggero e, in ogni caso, potrebbero esserci altre strade per vivere un’intimità appagante nonostante la disfunzione erettile; lo stilista, però, sarà sempre più certo che quella parte della propria vita sia ormai finita.

Per un uomo come Eric, che è sempre stato spinto dalla passionalità, è insomma un boccone amaro da mandar giù e dunque non stupisce che, sull’onda della depressione dovuta alla questione, lui possa optare per una soluzione estrema.

Beautiful: la proposta di Eric a Quinn e Carter

Eric organizzerà una serata romantica a casa per Quinn, la quale sarà tuttavia sorpresa dall’arrivo di Carter, anche lui inconsapevole dell’annuncio da parte del suo superiore. Quest’ultimo rivelerà ad entrambi la sua richiesta: che siano pure amanti, ma stavolta con la sua “benedizione”!

Eric, tuttavia, metterà in chiaro alcune regole con Carter: Quinn è la sua donna e l’avvocato è solo uno strumento che lo sostituirà in quell’unico aspetto della vita di coppia. Quindi, che Carter non si faccia strane idee perché Eric non sarà disposto a cedere altro di Quinn…

I due ex amanti, ovviamente, saranno sgomenti e sulle prime rigetteranno l’assurda proposta di Eric. Tuttavia la loro riluttanza non si prolungherà a lungo: la tentazione di poter dare libero sfogo alla reciproca attrazione (accompagnata tra l’altro dal “permesso” di Eric) prevarrà molto presto…