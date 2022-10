Beautiful: Eric e Quinn di nuovo insieme, ma lui è impotente | Anticipazioni italiane

Spoiler italiani Beautiful: Eric chiede a Quinn di tornare a casa

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Eric Forrester prenderà una decisione importante riguardo al suo matrimonio con Quinn: questo divorzio non si ha da fare! La Fuller sarà colta alla sprovvista quando il marito le chiederà di tornare a casa, dichiarando di voler rinunciare alla loro separazione; sta di fatto che lo stilista straccerà i documenti del divorzio, deciso a salvare la loro unione.

Ciò di cui Eric sarà ignaro, però, è che nel frattempo Quinn ha iniziato una vera e propria frequentazione con Carter Walton: nonostante i due abbiano nascosto la relazione per salvaguardare il rapporto personale e lavorativo dell’avvocato con i Forrester, i loro sentimenti si sono rafforzati, trasformandosi in amore.

Per la designer, dunque, sarà un momento molto confuso e lei sarà indecisa sulla strada da prendere. Alla fine, però, prevarranno l’affetto e la riconoscenza per Eric e Quinn deciderà di non poter rinunciare ad una nuova chance con il marito, disposto a perdonarla di nuovo. I due amanti quindi, per quanto in difficoltà all’idea di separarsi, prenderanno la decisione di seppellire quanto intercorso tra loro nell’ultimo periodo.

Trame italiane Beautiful: la confessione di Eric a Quinn

Quinn, tuttavia, si renderà conto di non tornare ad una situazione matrimoniale idilliaca: per quanto, stavolta, sincero nel perdono e tutt’altro che freddo, Eric sembrerà comunque tenere a distanza la consorte. Lo stilista, infatti, fingerà di dormire e la coppia trascorrerà separata la prima notte insieme.

La dinamica che portò al tradimento di Quinn, dunque, si ripresenterà? No, perché Eric deciderà di essere sincero e confessare a Quinn l’inaspettato motivo per cui per mesi l’aveva trattata freddamente: la difficoltà a perdonarla per la guerra a Brooke era solo un motivo secondario, usato come copertura per il reale problema, di natura medica. Eric, infatti, confesserà di essere diventato impotente!

I fan più accaniti si ricorderanno in realtà che marito e moglie trascorsero una notte di passione prima degli eventi tenutisi al rinnovo dei loro voti: ebbene, ve ne dovrete dimenticare! L'”incapacità” di Eric sarà presentato come il vero motivo per il quale mise distanza tra lei e la moglie. La vergogna riguardo alla virilità carente, insomma, lo aveva spinto al punto da mettere in pericolo il loro matrimonio: un errore che, stavolta, non vorrà commettere.

Quinn si dimostrerà comprensiva visto che il loro rapporto va al di là della sola intimità fisica, inoltre il problema di Eric potrebbe essere solo passeggero (nonostante lo stilista spiegherà di aver già provato a ricorrere ai consueti rimedi). Insomma, Quinn sarà pronta a rinunciare alla passione ma, di fronte alla sempre presente alchimia con Carter, riuscirà davvero a fare a meno di una parte così importante nella vita di una coppia?