Nelle recenti puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti, gli sceneggiatori hanno voluto gettare il seme del dubbio sui reali sentimenti di Hope Spencer nei confronti di Thomas, che anche inconsapevolmente potrebbero essere più forti di quello che la giovane Logan lascerebbe vedere. Qualcuno potrebbe dire infatti che, se Hope continua a volere Thomas così vicino nella sua vita, forse una strisciante attrazione ci deve pur essere. Sicuramente l’idea, in passato, deve essere balenata in testa a suo marito Liam Spencer.

Ricordate? Quando cercò di spiegare come l’equivoco del manichino lo avesse spinto verso Steffy, Liam sottolineò come Hope continuasse a trovare modi per inserire Thomas nelle loro esistenze. Hope ha sempre detto di averlo fatto per Douglas in quanto suoi genitori, per il successo della Hope For The Future (in quanto lui è un valido stilista), nonché per il bene generale della loro famiglia allargata. Ma… è solo questo?

Beautiful, trame americane: Thomas non ha mai dimenticato Hope

In realtà, niente fino ad ora ha lasciato veramente supporre che Hope fosse interessata a Thomas in “quel senso”, sebbene i due condividano un forte legame che ha permesso loro di superare anche le azioni più terribili che, in un frangente della sua vita, Thomas è stato in grado di compiere contro Hope. I due sono cresciuti insieme, nonostante i drammi tra i loro genitori, e questo forse spiega perché Hope sia sempre stata incline al perdono e a vedere comunque il bene in Thomas.

Il rapporto tra i due sembrava aver assunto i contorni della sola amicizia, tanto che mesi fa Thomas era pronto ad iniziare un qualcosa con Paris Buckingham, la quale tuttavia ha declinato il suo corteggiamento. Gli autori avevano anche anticipato un nuovo amore per Thomas per la scorsa estate ma… non è mai arrivato! Anzi, il primogenito di Ridge è stato nuovamente mostrato intento a perdersi nei pensieri per Hope, seppur raccomandando a se stesso di non ricadere nella vecchia ossessione visto che la ragazza è inaccessibile.

Beautiful, spoiler USA: Thomas ha incastrato Brooke Logan

Anche la questione della situazione abitativa di Douglas Forrester, invece che allontanarli, sembra averli avvicinati: da una parte Thomas, benché fermo nel voler riassumere il ruolo principale nella vita del figlio, ha sempre avuto la preoccupazione di non voler ferire i sentimenti di Hope, la quale a sua volta sembra aver compreso i progressi dello stilista come genitore. La giovane Logan, per quanto soffra nel non avere più il bambino a casa, ha potuto toccare con mano quanto Douglas sia felice di poter passare più tempo con suo padre.

Per questo Hope ha continuato a difendere le motivazioni di Thomas dagli attacchi di Brooke e Liam, infastidita in alcuni momenti dal modo in cui questi ultimi la trattino come una sprovveduta. La ragazza, peraltro, ha anche manifestato empatia per Thomas per la visita dei servizi sociali causata una fonte anonima (che ora sappiamo essere stata fatta proprio da Thomas, camuffando la propria voce con quella di Brooke).

Thomas e Hope di Beautiful: c’è attrazione?

E veniamo al fatto che più conta: nei recenti episodi in onda negli Stati Uniti, Hope ha sorpreso Thomas intento a cambiarsi, dopo essersi macchiato accidentalmente la camicia. La visuale del corpo del ragazzo ha creato un certo imbarazzo, che si è ripetuto quando i due, lavorando, hanno finito per sfiorarsi le mani nel tentativo di afferrare la stessa matita. Dunque si è trattato più di piccole suggestioni che di veri e propri segnali di interesse, che hanno però attirato l’attenzione del pubblico d’oltreoceano: ci sono infatti dei fan che ritengono che un Thomas privo di ossessioni potrebbe essere un partner ideale rispetto a Liam e al suo curriculum di tradimenti. E c’è anche chi troverebbe tipico di una soap opera far innamorare la brava ragazza del “bad boy” di turno.

Ma cosa succederà quando la verità sul fatto che Thomas ha incastrato Brooke verrà (inevitabilmente) scoperta? A quel punto lui perderebbe ogni chance con Hope? E per allora, i due si saranno ulteriormente avvicinati?