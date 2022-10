Trame americane Beautiful: Brooke incastrata grazie a un’app!

Nelle puntate americane di Beautiful, l’identità della persona che ha incastrato Brooke Forrester per la telefona ai servizi sociali è stata svelata. E coloro che speravano in un colpo di scena imprevedibile resteranno delusi perché la soluzione è delle più banali. Come ampiamente previsto, non è stata la Logan a segnalare Thomas Forrester bensì… proprio Thomas!

Il primogenito di Ridge, insomma, continua ad essere usato dagli autori come antagonista, gettando al vento la direzione positiva che sembravano aver intrapreso per lui. In fondo Brooke è da anni l’eroina romantica, il sogno di ogni personaggio maschile della soap e qualcuno deve farle da contraltare per renderla la vittima di storyline che, prevedibilmente, finiscono per vederla vittoriosa. E c’è da scommetterci che questa non farà eccezione. Ma come è riuscito Thomas a fare in modo che la telefonata lasciata ai servizi sociali contenesse la voce della matrigna?

Vi avevamo già fornito la soluzione, anche questa ampiamente individuata dal pubblico (ormai avvezzo alle dinamiche che, in modo ripetitivo, gli autori utilizzano per scrivere le trame): Thomas ha usato una app con cui Douglas è solito giocare e che è in grado di ricostruire la voce delle persone a partire da una campionatura iniziale.

Beautiful, spoiler USA: come ha fatto Thomas a incastrare Brooke?

Il piano è partito quando Thomas ha appreso che Brooke aveva espresso a Ridge l’intenzione di denunciarlo, dopo aver sorpreso lo stesso Thomas tagliare una mela con il coltello mentre Douglas era nelle vicinanze. Un gesto per lei altamente pericoloso a cui si era aggiunta la sensazione di sentirsi minacciata quando, durante una loro discussione, Thomas aveva continuato a tenere il coltello in mano mentre gesticolava in sua direzione.

Le azioni del ragazzo, però, rischieranno alla fine di ritorcersi contro di lui: quando tutto verrà a galla non solo suo padre Ridge desidererà tornare dalla moglie, lasciando Taylor Hayes nuovamente delusa, ma a quel punto Thomas potrebbe anche perdere Douglas. Puntualmente con la rivelazione, in accordo con le anticipazioni, il bambino vivrà infatti un repentino cambio di idee sulla propria situazione abitativa: da settimane è entusiasta di vivere finalmente col padre, ma manifesterà nostalgia della vita con Liam, Hope e Beth. Così, anche per lui, la verità potrà rappresentare il lieto fine, lontano dal “cattivo” Thomas.