Beautiful: Steffy trova Sheila con in braccio Hayes! | Anticipazioni puntate italiane

Trame italiane Beautiful: la terribile scoperta di Steffy

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, uno dei peggiori incubi di Steffy Forrester Finnegan diventerà realtà quando, tornando a casa, la ragazza giovane donna troverà Sheila Carter con in braccio suo figlio Hayes! E a rendere la cosa peggiore sarà il fatto che Sheila non si sarà intrufolata di nascosto nell’abitazione, bensì sarà invitata… da Finn!

Di recente vi avevamo anticipato di come Jack Finnegan finirà sotto ricatto da parte di Sheila, con la quale condivide un segreto: il padre biologico di Finn è proprio Jack, che lo ha concepito con la Carter durante la loro passata relazione clandestina. Li Finnegan, da sempre all’oscuro del tradimento, non sa di conseguenza di aver adottato il frutto dell’infedeltà del marito: una verità che Jack vorrà continuare a tenere nascosta, temendo le possibili reazioni di moglie e figlio. Giocandosi dunque questa carta, Sheila riuscirà a fare in modo che Jack interceda in suo favore per convincere Finn ad incontrarla almeno un’ultima volta, insieme a Hayes.

Beautiful, spoiler puntate italiane: Sheila beccata da Steffy con il piccolo Hayes

L’occasione propizia sarà l’assenza di Steffy, che si vedrà costretta a lasciare la città per un breve viaggio di lavoro nella vicina San Francisco. Tuttavia, una volta a bordo del jet privato della Forrester Creations, una conversazione con Hope Spencer porterà la nostra protagonista a decidere di non partire e di rientrare subito a casa, dato il timore nel sapere Sheila in città e pronta ad insinuarsi nella sua famiglia.

Nonostante i timori che la Carter possa agire presto, Steffy sarà colta di sorpresa quando, con orrore, la troverà sotto il suo tetto e con Hayes tra le braccia. La giovane Forrester sarà furente e, cacciata Sheila di casa, avrà un confronto con Finn. Per quanto Steffy capisca la spinta naturale del marito verso la madre biologica, non può accettare che lui l’abbia portata in casa e vicino al bambino: per lei è inammissibile accogliere Sheila, visto il dolore provocatole nell’infanzia!

Beautiful: Steffy non firma i documenti matrimoniali!

A quel punto, Steffy confiderà al marito il trauma che da allora si porta dietro, quello della sua vita familiare che magari sarebbe stata diversa se Sheila non avesse sparato a sua madre Taylor. Finn si offrirà di lasciare un po’ di spazio alla moglie, ancora in conflitto tra il rispettarne la volontà e il desiderio di conoscere comunque Sheila, nonostante il suo terribile passato. L’uomo, così, si sposterà sulla piccola dependance dell’abitazione.

La situazione della coppia si farà ancora più precaria quando Steffy deciderà di passare all’azione, forzando la mano dello sposo che ha tradito la sua fiducia e l’ha fatta sentire violata nella loro casa: non firmerà i documenti che finalizzano legalmente la loro unione, lo farà solo quando sarà certa che Finn avrà rinunciato a qualsiasi contatto con Sheila!