Beautiful, anticipazioni americane: torna Stephen Logan e non sarà solo! Lei chi è?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, le sorelle Logan riceveranno una visita: quella del padre Stephen Logan, che sarà interpretato ancora una volta da Patrick Duffy (il quale che gli presta il volto dal 2006). L’ex star di Dallas, dunque, ritornerà nella soap dalla quale manca dal 2011 e lo farà, almeno ad oggi, solo per la durata di due episodi, che negli USA andranno in onda il 23 e il 28 novembre.

Quando Duffy entrò nella parte di Stephen (precedentemente impersonato da Robert Pine), il personaggio tornò a Los Angeles nel tentativo di ricucire i rapporti con Brooke ed aveva finito per stringere un’alleanza con Nick Marone, che preferiva accanto alla figlia rispetto a Ridge Forrester.

Beautiful, anticipazioni USA: la storia di Stephen Logan

Per estromettere lo stilista e la sua famiglia dalla Forrester Creations, Stephen Logan convinse Taylor Hayes a cedergli il 2% della casa di moda che le era stato assegnato in nome dei figli, una mossa che la psichiatra aveva ritenuto uno schiaffo in faccia perché si era sentita di fatto esclusa dalla famiglia del marito e, in particolare, tradita da Stephanie Forrester. Quest’ultima, dopo l’infarto di Ridge, aveva deciso di appoggiare l’amore del figlio per Brooke, donando a quest’ultima il 50% dell’azienda.

Per assicurare alla Logan la maggioranza, Nick acquistò da Taylor le sue quote, grazie all’intercessione di Stephen. Taylor, che stava scivolando nuovamente nella dipendenza dall’alcol (pochi mesi dopo vi fu la tragica morte di Darla Forrester), finì per passare una notte insieme a Stephen.

Anni dopo, Stephen venne accusato del tentato omicidio di Stephanie Forrester, a cui spararono alla fine di una sfilata: in realtà ad incastrare l’uomo fu suo figlio Storm, che aveva provato ad eliminare sia la matriarca che il padre, reo di essere sempre stato un genitore assente. Successivamente Stephen, oltre a che a dover mal digerire la relazione tra la figlia Donna e l’antico rivale Eric, dovette anche affrontare la morte di Beth Logan, che, già resa fragile da una serie di ischemie, finì per cadere ed affogare nella piscina di casa Forrester.

Beautiful, spoiler USA: Stephen arriva con la sua nuova compagna

Poiché ciò avvenne dopo una lite con Stephanie (che era comunque già lontana al momento della caduta), la matriarca venne in qualche modo ritenuta responsabile e Stephen provò a vendicarsi seducendone la sorella Pamela: l’uomo la convinse a sospendere i medicinali, in modo da spingerla a sparare a Stephanie con una pistola acquistata di contrabbando da Mike Guthrie (storico aiutante di Sheila Carter). Il piano fallì e Stephanie non denunciò l’uomo, sebbene non approvò mai fino in fondo la sua relazione con Pam. Esaurita la sua funzione, comunque, questa love story finì e Stephen sparì dalla circolazione: ci venne poi detto che si trasferì a Dallas (chiara citazione dello show che rese celebre l’interprete).

Ora Stephen Logan torna dunque ad affacciarsi in quel di Beautiful e con lui ci sarà la nuova compagna, interpretata dall’attrice Linda Purl, partner di Duffy nella vita reale. Le anticipazioni segnalano che la loro apparizione causerà della tensione da parte delle figlie dell’uomo…