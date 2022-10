Beautiful: SHEILA, ecco tutti i figli della cattiva della soap!

Quanti figli ha Sheila Carter di Beautiful?

Il ritorno di Sheila Carter, nelle puntate italiane di Beautiful, è ormai avvenuto e quindi ora tutti sanno anche che l’ex moglie di Eric Forrester è la madre biologica di John Finnegan, il bel dottore che ha appena sposato Steffy Forrester negli episodi in onda su Canale 5.

L’esistenza di un altro figlio di Sheila, dunque, rende la Carter una madre prolifica, visto che sono diverse le maternità affrontate dal personaggio nel corso della sua lunga storia, tra le soap Beautiful e Febbre D’Amore. A tal proposito, la sua interprete Kimberlin Brown aveva dichiarato tempo fa:

Sarà divertente poter vedere Sheila interagire a lungo con uno di questi figli, solitamente sbucati fuori dal nulla!

Ma vediamo di ripercorrere tutta la prole di Sheila, a partire dalla prima tragica esperienza che ha segnato il suo equilibrio mentale per sempre. Sheila, all’inizio degli anni ’90, venne introdotta nella soap Febbre D’Amore come infermiera all’ospedale di Genoa City, dove si era appena trasferita. Qui si innamorò di Scott Grainger, medico e marito di Lauren Fenmore. Sheila finì per drogarlo, così da sedurlo e restare incinta.

La gravidanza, effettivamente, non tardò ad arrivare, ma la situazione per la Carter finì per complicarsi: anche Lauren restò incinta del marito, sebbene i due stessero divorziando. Quando Sheila ebbe un aborto spontaneo, pur di non perdere Scott, finse di portare a termine la gravidanza comprando un bambino al mercato nero e, approfittando di circostanze fortuite, lo scambiò con il neonato messo al mondo da Lauren.

Quest’ultima, inconsapevole dell’inganno, pochi mesi dopo dovette piangere la morte di quello che riteneva essere suo figlio. Alla fine, tuttavia, la verità sullo scambio di culle venne alla luce oltre un anno dopo grazie a Molly Carter, la madre di Sheila, che l’infermiera finì per tenere in ostaggio assieme a Lauren. Un incendio scoppiato dopo una colluttazione tra le due rivali portò tutti a ritenere Sheila morta, sebbene il cadavere carbonizzato ritrovato sul luogo non fosse il suo ma quello di un operaio del gas, rimasto vittima delle fiamme.

Pochi anni dopo, il desiderio di Sheila di concepire un figlio con Eric Forrester la portò a sedurre il suo avvocato Connor Davies, nel tentativo di aumentare le probabilità di restare incinta: quando, mentendo, informò Eric di una gravidanza, lo stilista smascherò il suo inganno rivelando di essersi sottoposto ad una vasectomia. L’uomo infatti aveva iniziato a subodorare la pazzia della moglie, che costrinse ad entrare in terapia con lo psichiatra James Warwick.

Diverso tempo dopo, proprio da James, Sheila ebbe una figlia, Mary, che rapì per impedire che le venisse tolta e fosse cresciuta dal padre assieme a Maggie Forrester (cognata di Eric). Anni dopo, il pubblico ebbe modo di scoprire che Sheila aveva cresciuto Mary solto falsa identità, dandole il nome di Erica Lovejoy, in onore del mai dimenticato Eric. Grande fan della stilista Amber Moore Forrester (altra odiata vecchia conoscenza di Sheila), Erica ebbe modo di essere assunta dalla ragazza come babysitter. Sheila, perdendosi nel sogno di poter dare alla figlia l’occasione d’amore con Rick che lei aveva perduto con Eric, fece di tutto per sabotare la vita di Amber e distruggere il suo matrimonio.

La solita scia di inganni, morti e rapimenti portò al fallimento del piano di Sheila. Quando Erica le fece visita in carcere per dirle addio, la Carter mise in chiaro che la figlia non si sarebbe mai liberata di lei, arrivando a baciarla sulla bocca. E, in effetti, sappiamo che le due hanno poi mantenuto un rapporto o, quanto meno, delle comunicazioni: infatti fu proprio grazie alla figlia che Sheila aveva scoperto che James aveva avuto una dipendenza da antidolorifici e che si era auto-prescritto dei medicinali in modo fraudolento (l’obiettivo era ricattarlo affinché la aiutasse a restare ospite a casa di Eric e provare a sabotare il suo matrimonio con Quinn).

Riparlando delle vicende di Beautiful dell’annata 2003, Sheila, dopo aver tenuto in ostaggio Ridge Forrester e Nick Marone, affermò di aver concepito una figlia, Diana, con Massimo Marone: il petroliere, quasi un anno prima, aveva avuto un’avventura di una notte con Sheila, ignaro dell’identità della donna e del fatto che stesse tenendo Amber in ostaggio. Sheila mostrò anche la neonata come prova del suo racconto e riuscì a fuggire con i mercenari pagati per quell’operazione. In realtà non fu poi mai chiarito se effettivamente quella bambina fosse figlia di Sheila e non solo un’esca da usare come scudo per la fuga. Da allora, di questa fantomatica sorellastra di Ridge, non si è più saputo niente.

Tornando a Febbre D’Amore, nel 2009, in puntate mai trasmesse in Italia (data la cancellazione della soap dalla nostra tv) emersero due gemelli, Ryder e Daisy Callahan, poi rivelatisi essere dei figli che Sheila avrebbe concepito con Tom Fisher, il violento suocero di Lauren, con cui, anni prima, complottò ai danni dell’eterna rivale. Fratello e sorella erano manovrati da Sarah Smythe, a quanto pare sorella di Sheila, decisa a vendicarsi sui rivali della defunta consanguinea. Sarah si era addirittura sottoposta ad una plastica facciale per diventare identica a Lauren, la quale riuscì ad ucciderla, sparandole, alla fine di un suggestivo scontro in una galleria degli specchi all’interno di un luna park abbandonato.

Tuttavia nessun test del dna, di fatto, ha mai dimostrato la reale parentela dei tre cospiratori con Sheila. Tra l’altro, Daisy, ha anche concepito una figlia, Lucy, con un ex marito di Amber Moore: questo renderebbe Sheila anche nonna.

Quando nel 2017, Sheila si ripresentò a Los Angeles, viva e vegeta, liquidò le ultime vicende narrate a Febbre D’Amore come “strane storie a cui non bisognerebbe credere”. Insomma, in qualche modo gli autori di Beautiful hanno voluto cancellare gli ultimi capitoli della storia di Sheila, anche perché, quando si credette che Lauren l’aveva uccisa nel 2007, Sheila si presentò poi con un volto diverso: grazie ad una plastica facciale aveva assunto le sembianze di Phyllis Newman, migliore amica della rivale. Poteva, in realtà, trattarsi di una mitomane.

Tra figli perduti di cui non si ha più notizia e figli mai confermati, Finn potrebbe essere la nuova possibilità di Sheila di essere madre: riuscirà a coglierla con equilibrio oppure la sua follia finirà per riemergere? In realtà, se seguite spesso le nostre anticipazioni americane, già sapete che la seconda ipotesi è quella che a un certo punto prenderà prepotentemente il sopravvento!