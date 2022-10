Tutto pronto per la messa in onda del nuovo appuntamento serale con il Grande Fratello VIP, il fortunato reality show di Mediaset giunto quest’anno alla sua settima edizione. Alla conduzione, come sempre, il giornalista Alfonso Signorini, accompagnato in questo percorso dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Nella puntata di oggi il risultato del televoto decreterà chi tra Attilio Romita, Gegia Antonaci, Nikita Pelizon, Charlie Gnocchi e Sofia Giaele De Donà dovrà abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà. È stata non a caso l’ansia a fare da padrona nello spirito dei vipponi in nomination, che si sono a lungo interrogati su chi di loro risulterà il meno votato del pubblico.

Tra i temi affrontati in settimana anche la gelosia di Edoardo Donnamaria, che non ha gradito il comportamento di Antonella Fiordelisi, la quale è stata colta sul fatto mentre faceva un massaggio Antonino Spinalbese. Non c’è dubbio che in diretta ne vedremo delle belle, dati gli strascichi che questa situazione ha lasciato nella casa. Continua a essere al centro dei pettegolezzi anche Patrizia Rossetti, tra le più chiacchierare di questa edizione anche a causa dei continui battibecchi con Cristina Quaranta, la quale negli ultimi giorni ha inaugurato una vera e proprio faida contro la conduttrice. Per scoprire altri dettagli non resta che aspettare la diretta di questa sera, che vi aspetta su Canale 5 a partire dalle 21.45.

Il comunicato stampa Mediaset

Stasera, giovedì 13 ottobre, in prima serata su Canale 5 ottavo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Scontro tutto al femminile nella Casa di “Gf Vip”: da un lato Carolina Marconi e Cristina Quaranta, dall’altro Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Negli ultimi giorni, le discussioni sono state sempre più accese tra le due fazioni. Qualcuno avrà la meglio?

Nel corso della scorsa puntata, Pamela Prati ha raccontato della sua discussa storia d’amore con Mark Caltagirone. La showgirl è entrata in crisi e non sono mancate le reazioni dei suoi coinquilini nel loft di Cinecittà.

Infine, un’imperdibile sorpresa per Luca Salatino e una nuova eliminazione. Al televoto ci sono: Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Gegia, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi tra loro dovrà abbandonare il gioco?