Grey’s Anatomy 19: la nuova stagione, ecco quando inizia in Italia

Anticipazioni Grey’s Anatomy: tante novità nella stagione n. 19

La diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti giovedì 6 ottobre su Abc. In Italia i nuovi episodi faranno il loro esordio su Disney+ tra circa un mese, ovvero mercoledì 2 novembre. Un nuovo capitolo che segnerà l’inizio della nuova era del più longevo medical drama al mondo, considerabile come un vero e proprio spartiacque tra le vecchie vicende di Meredith e colleghi e il nuovo corso intrapreso dalla serie. Ma allora cosa dobbiamo aspettarci?

La nuova stagione si apre con l’episodio “Everything Has Changed” e riprende sei mesi dopo il finale della scorsa annata e solo un giorno dopo il tornado della premiere di Station 19 . Al Grey+Sloan Memorial Hospital, con l’aiuto di Amelia (Caterina Scorsone) e Maggie (Kelly McCreary), i cinque nuovi stagisti (interpretati da Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Midori Francis e Niko Terho) si affrettano a prepararsi per il loro primo giorno in corsia. Ma le cose si complicano quando Link (Chris Carmack) si rende conto di aver passato una notte d’amore proprio con una delle nuove stagiste.

Grey’s Anatomy 19: Ellen Pompeo apparirà in otto episodi

Miranda Bailey (Chandra Wilson) comunica all’amico e collega a Richard Weber (James Pickens Jr) di non sentirsi pronta per tornare al lavoro, mentre Levi (Jake Borelli) – nominato capo specializzandi – darà una notizia scioccante a Jo (Camilla Luddington). Inoltre, Meredith Grey – diventata capo di chirurgia – non solo dovrà lavorare intensamente per ricostruire il programma di tirocinio ma anche affrontare il suo ex Nick (che non vede da quando ha deciso di rimanere a Seattle e non trasferirsi da lui in Minnesota)

Ellen Pompeo, che ricordiamo apparirà in solo otto episodi, ha deciso di rimanere nello show a patto che fosse dimezzato il suo impegno per potersi dedicare a nuovi progetti. Ma quale escamotage useranno gli sceneggiatori per giustificare la sua assenza? A questa domanda risponde la sceneggiatrice Krista Vernoff, la quale in un’intervista ha detto:

Quando hai una donna che ha un lavoro che ama, una carriera che ama, un uomo che ama, qual è la cosa che potrebbe portarla fuori dalla narrazione principale? I suoi figli. Succederà qualcosa con i suoi figli che cambierà il corso dei suoi piani. E come madre, sono in sintonia con questo.

Con questa diciannovesima stagione è ben chiaro l’obiettivo degli sceneggiatori: riportare Grey’s Anatomy alle origini (quando macinava ascolti da record) raccontando timori, ambizioni e amori delle nuove matricole. Una formula collaudata nel lontano 2005 che permise ai giovanissimi Meredith, Cristina, Alex, George, Izzie, di conquistare il cuore di milioni di fan nel mondo. Ma le nuove matricolare avranno la medesima fortuna dei loro amatissimi predecessori? Questo lo scopriremo molto presto.