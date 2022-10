Il paradiso delle signore 7: Anna esce di scena, quale futuro per Salvatore dopo l’addio? Anticipazioni

Con la puntata di venerdì 28 ottobre de Il paradiso delle signore 7, il personaggio di Anna Imbriani si riaffaccia in scena dopo un’assenza di diverse settimane. Potrebbe essere l’occasione per un chiarimento con Salvatore (Emanuel Caserio), invece sarà l’inizio della fine: c’è infatti di mezzo una rivelazione che cambierà completamente il corso degli eventi…

Probabilmente già lo sapete se avete letto le più recenti anticipazioni: Anna dirà a Salvo che Quinto (Cristiano Caccamo) è ancora vivo e che lei in realtà si è allontanata da Milano per salvarlo (l’uomo era prigioniero in un carcere del Sud America). Così facendo, la Imbriani confermerà dunque che tutta la storia relativa alla salute della madre era falsa, proprio come Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi) avevano già compreso.

Il paradiso delle signore, spoiler: Salvo rinuncia ad Anna!

Nelle puntate in onda la prossima settimana vedremo Salvatore e Anna alle prese con un tentativo di riavvicinamento, che però non durerà: lui non riuscirà a non pensare a quello che è accaduto e alle possibili ulteriori ripercussioni. E la cosa andrà ancora peggio quando Quinto comparirà in scena e Salvo lo vedrà parlare con Anna: a quel punto il giovane Amato capirà che è finita e, come indicano gli spoiler, “prenderà una decisione inaspettata“.

Anche se le trame non entrano nei dettagli della questione, alzi la mano chi non ha pensato che alla fine sarà lo stesso Salvatore a rinunciare ad Anna, dando modo a quest’ultima di ricreare la sua felicità con Quinto e la piccola Irene…

Trame Il paradiso delle signore: Elvira cerca di stare vicino a Salvatore ma lui…

Quel che è certo è che nella puntata del 4 novembre tra Salvo e la sua amata sarà addio per sempre, con la conseguente uscita di scena dell’attrice Giulia Vecchio (che rivedremo prossimamente in altre fiction).

Quanto a Salvatore Amato, quale sarà il suo futuro? Inizialmente, l’uomo sarà distrutto da quello che è successo e, quando Elvira Gallo (Clara Danese) cercherà un modo per risollevargli un minimo lo spirito, lui respingerà al mittente la buona intenzione della nuova Venere.

Eppure, a molti non sarà sfuggita la “strana alchimia” che per un attimo si era creata tra Salvo ed Elvira durante le prove di ballo. Diamo tempo al tempo? Per ora l’Amato junior manifesterà la volontà di recarsi a Londra per riprendersi e per rivedere Agnese (Antonella Attili) e Tina (Neva Leoni), ma poi chissà…