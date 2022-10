Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 1° novembre 2022: Umberto e l’idea di un nuovo ricatto

Anticipazioni puntata 37 Il paradiso delle signore 7 di martedì 1° novembre 2022

Adelaide (Vanessa Gravina) vuole che Matilde (Chiara Baschetti) contrasti Flora (Lucrezia Massari), ma la Frigerio ha idee diverse su come gestire la situazione. Salvatore (Emanuel Caserio) è preoccupato per il suo matrimonio ora che Quinto (Cristiano Caccamo) si è scoperto essere vivo.

Vittorio (Alessandro Tersigni) e Matilde vogliono organizzare una serata di gala per promuovere i nuovi corsetti, ispirati dal film Il Gattopardo. Le veneri dovranno prendere lezioni di valzer e danzare con i corsetti dopo la visione del film al cinema. Vittorio propone a Matilde di danzare durante la serata ma la donna si rifiuta e Conti non ne capisce il motivo.

Armando (Pietro Masotti) scopre qualcosa di importante su Vito (Elia Tedesco) e inizia a preoccuparsi. Umberto (Roberto Farnesi) vuole colpire Marco (Moisè Curia) per ferire Adelaide riguardo all’articolo scritto per il Vajont. In questo modo Guarnieri pensa di ricattare la Contessa per riprendersi le quote del Paradiso.