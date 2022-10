Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 10 ottobre 2022: Gloria riaccolta al Paradiso!

Anticipazioni puntata 21 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 10 ottobre 2022

Ezio (Massimo Poggio) e Stefania (Grace Ambrose) si recano al carcere per portare finalmente Gloria (Lara Komar) via da quel luogo! La mamma di Stefania è finalmente libera e viene accolta al Paradiso con tanta commozione. Matilde (Chiara Baschetti) si confessa con Adelaide (Vanessa Gravina): vorrebbe che Tancredi cambiasse in virtù dell’amore che prova per lei.

Vittorio (Alessandro Tersigni) si confida con Roberto (Filippo Scarafia) riguardo Matilde. Clara (Elvira Camarrone) crea un sacco di problemi in canonica, soprattutto con la perpetua dello zio; Don Saverio chiede alla nipote di essere più docile. Una notizia terribile infine arriva al telegiornale, nelle case degli italiani: la diga del Vajont è crollata.