Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 12 ottobre 2022: i timori di Veronica

Anticipazioni puntata 23 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 12 ottobre 2022

Dopo la liberazione di Gloria (Lara Komar), Veronica (Valentina Bartolo) teme che la donna possa essere d’ostacolo al suo matrimonio con Ezio (Massimo Poggio). La mamma di Stefania (Grace Ambrose) intanto decide di partecipare all’evento solidale del Paradiso per le vittime del Vajont. Clara (Elvira Camarrone) litiga ancora con la perpetua e lo zio sacerdote non ne può più: minaccia di far ritornare la giovane al paese e l’unico tentativo potrebbe essere andare ad abitare con Irene (Francesca Del Fa).

Maria (Chiara Russo) è ancora giù di morale per i commenti di Flora (Lucrezia Massari) sui suoi bozzetti. La stilista del Paradiso tuttavia continua ad essere ancora una minaccia per Adelaide (Vanessa Gravina). Ezio rassicura Veronica: l’avvocato è ottimista riguardo l’annullamento del matrimonio con Gloria.