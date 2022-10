Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 13 ottobre 2022: Vittorio, slogan vincente ma…

Anticipazioni puntata 24 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 13 ottobre 2022

Vittorio (Alessandro Tersigni) trova una lettera scritta da Matilde (Chiara Baschetti) e a quel punto gli viene l’ispirazione giusta per lo slogan pubblicitario. Veronica (Valentina Bartolo) vuole invitare Gloria (Lara Komar) a cena come gesto all’insegna dell’altruismo e per comprovare a se stessa che, nonostante la liberazione della donna, non ci sono problemi tra lei ed Ezio (Massimo Poggio).

Paola (Elisa Cheli) sprona Flora (Lucrezia Massari) ad osservare i bozzetti di Maria (Chiara Russo) con più attenzione, ma la stilista non è tuttora convinta dei disegni della siciliana. Adelaide (Vanessa Gravina) ancora non ha superato la rottura con Umberto (Roberto Farnesi) e così Marcello (Pietro Masotti) la incita ad andare avanti e ricominciare una nuova vita. Lo slogan pubblicitario di Vittorio per la campagna di solidarietà alle vittime del Vajont è stato selezionato come vincente!