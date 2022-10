Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 17 ottobre 2022: VITO arriva a Milano!

Anticipazioni puntata 26 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 17 ottobre 2022

Matilde (Chiara Baschetti) ha avuto uno scontro con Tancredi e ne parla con Adelaide (Vanessa Gravina); oltretutto non è intenzionata a perdonare Vittorio (Alessandro Tersigni) per aver letto la sua lettera privata. Clara (Elvira Camarrone) mente allo zio sull’aver trovato una nuova casa e, con la complicità di Alfredo (Gabriele Anagni), riesce a sistemarsi in magazzino per poter dormire, anche se la cosa non può durare a lungo.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), un nuovo personaggio, giunge a Milano e probabilmente è interessato al posto di contabile al Paradiso delle Signore. Irene (Francesca Del Fa) cede il posto di capocommessa a Gloria (Lara Komar), che finalmente ritorna al suo amato lavoro. Ezio (Massimo Poggio) infine chiede l’aiuto di Adelaide affinché interceda per ottenere l’annullamento del matrimonio con Gloria.