Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 18 ottobre 2022: molta curiosità su Ezio e Gloria

Anticipazioni puntata 27 Il paradiso delle signore 7 di martedì 18 ottobre 2022

Ezio (Massimo Poggio) ha in mente un piano per ottenere l’annullamento del matrimonio con Gloria (Lara Komar). Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) spiega alle Veneri l’intenzione di creare una nuova rubrica nel Paradiso Market, la “posta del cuore”. Irene (Francesca Del Fa) invece crede che Alfredo (Gabriele Anagni) porti le sue donne in magazzino di nascosto, senza immaginare che il giovane in realtà sta aiutando Clara (Elvira Camarrone).

Vito Lamantia (Elia Tedesco) si candida a ruolo di contabile al Paradiso ma viene respinto. In seguito accade qualcosa che rimette Vito in una situazione di vantaggio. Dopo la liberazione di Gloria, i giornalisti fanno mille domande per conoscere dettagli sulla vita matrimoniale di Ezio e della sua prima moglie, soprattutto durante la presentazione del libro di Stefania (Grace Ambrose). Un giornalista in particolare insiste incuriosito e – grazie a Marco (Moisè Curia) – ottiene un’intervista ai Colombo. Vittorio infine cerca di riconquistare la fiducia di Matilde (Chiara Baschetti), persa dopo l’episodio della lettera.