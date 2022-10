Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 19 ottobre 2022: una verità scottante…

Anticipazioni puntata 28 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 19 ottobre 2022

Ezio (Massimo Poggio) accetta l’intervista dei giornalisti, sia per ribadire la fine del suo matrimonio con Gloria (Lara Komar) e sia per tutelare la relazione con Veronica (Valentina Bartolo). La nipote di una socia del circolo, una baronessa, ha bisogno di un abito per il suo debutto in società e Matilde (Chiara Baschetti) lo viene a sapere; motivo in più per proporre a Maria (Chiara Russo) di disegnare l’abito.

Gemma (Gaia Bavaro) capisce che Clara (Elvira Camarrone) sta dormendo in magazzino e, una volta messa alle strette l’amica, decide di aiutarla. Adelaide (Vanessa Gravina) suggerisce a Marcello (Pietro Masotti) di dedicarsi soltanto agli affari relativi al Circolo e di lasciare la Caffetteria. Don Saverio (Andrea Lolli) scopre la menzogna di Clara e decide di rimandarla al paese. Durante l’intervista di Gloria ed Ezio, il giornalista riesce a scavare tanto da far emergere una verità scottante da parte di Veronica.