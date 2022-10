Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni 24 ottobre 2022: un messaggio per Stefania

Anticipazioni puntata 31 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 24 ottobre 2022

Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) sperano nell’aiuto di Adelaide (Vanessa Gravina) per ottenere l’annullamento dalla Sacra Rota del matrimonio tra Colombo e Gloria (Lara Komar). Vito entra a far parte della famiglia del Paradiso delle signore con il ruolo di contabile. Vittorio (Alessandro Tersigni) guarda i bozzetti degli abiti di Flora (Lucrezia Massari) ma non ne rimane molto contento, al contrario dei bozzetti di Maria (Chiara Russo) che fanno colpo su Conti.

Federico ha mandato un messaggio a Stefania (Grace Ambrose) e la ragazza non ne ha parlato con Marco (Moisé Curia). Salvatore (Emanuel Caserio) inizia a preoccuparsi nel momento in cui scopre che i fiori che aveva mandato in America per Anna (Giulia Vecchio) non sono mai arrivati. La Sacra Rota infine dà la sua sentenza: il matrimonio tra Ezio e Gloria non può essere annullato e per questo motivo continueranno ad essere marito e moglie.