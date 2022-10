Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 25 ottobre 2022: Flora umiliata, Adelaide elogia Maria

Anticipazioni puntata 32 Il paradiso delle signore 7 di martedì 25 ottobre 2022

Veronica (Valentina Bartolo) ed Ezio (Massimo Poggio) non hanno ottenuto l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota; Gemma (Gaia Bavaro) e Stefania (Grace Ambrose) decidono di fare una sorpresa ai loro genitori per distrarli da questo brutto momento. Le Veneri del Paradiso delle Signore saranno le protagoniste della prossima copertina del Paradiso Market. Adelaide (Vanessa Gravina), per vendicarsi di Flora (Lucrezia Massari), insiste sull’avere Maria Puglisi (Chiara Russo) alla festa del circolo. Flora non riesce a celare la gelosia nei confronti di Maria e della sua ascesa personale.

Salvatore (Emanuel Caserio) è sempre più preoccupato dal fatto che Anna (Giulia Vecchio) non stia dando notizie dall’America. Vito (Elia Tedesco), il nuovo contabile del grande magazzino ha un colpo di fulmine per Maria, nonostante la ragazza non si accorga di nulla. La Puglisi infine viene elogiata pubblicamente da Adelaide durante l’evento del circolo, umiliando letteralmente Flora.