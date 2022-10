Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 26 ottobre 2022: Armando ha visto la madre di Anna!

Anticipazioni puntata 33 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 26 ottobre 2022

Flora (Lucrezia Massari) continua ad essere gelosa del successo di Maria (Chiara Russo) e teme che quest’ultima possa rubarle il posto di stilista al Paradiso. Umberto (Roberto Farnesi) chiede alla baronessa Foppa di assumere la Puglisi per allontanarla dal grande magazzino milanese. Di ritorno da una spedizione di lavoro, Armando (Pietro Genuardi) è convinto di aver visto Caterina, la madre di Anna (Giulia Vecchio), che invece sarebbe dovuta essere da tutt’altra parte, ovvero in America.

I giornalisti continuano a intromettersi nella vita personale di Ezio (Massimo Poggio) e questa volta è Gemma (Gaia Bavaro) a pagarne le conseguenze. Per questo motivo, Colombo vuole lasciare la casa in cui vive con Veronica (Valentina Bartolo) per poter salvaguardare la sua famiglia.