Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 28 ottobre 2022: Salvo apprende una verità sconcertante!

Anticipazioni puntata 35 Il paradiso delle signore 7 di venerdì 28 ottobre 2022

Marcello (Pietro Masotti) e Armando (Pietro Genuardi) hanno scoperto una verità scottante su Anna (Giulia Vecchio); come dirlo ora a Salvatore (Emanuel Caserio)? Gli amici al momento si sentono in colpa a causa di questa verità omessa all’amico, ma decidono di rimediare all’ultimo momento. Maria (Chiara Russo) ha l’opportunità di andare a lavorare in Costa Azzurra ma non sa se accettare o meno. Vito arriva al momento giusto per instillare in Maria la giusta scelta.

Gloria (Lara Komar) rivela ad Ezio (Massimo Poggio) di essere a conoscenza dell’aggressione subita da Veronica (Valentina Bartolo); il padre di Stefania (Grace Ambrose) tuttavia non era al corrente di quest’episodio sfortunato e ne rimane spiazzato. Don Saverio (Andrea Lolli) suggerisce infine ai Colombo di vivere separati per un certo periodo. Anna ritorna infine a Milano e rivela a Salvatore una verità che lascerà tutti senza parole!