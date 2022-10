Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 31 ottobre 2022: Salvatore sconvolto!

Anticipazioni puntata 36 Il paradiso delle signore 7 di lunedì 31 ottobre 2022

Anna (Giulia Vecchio) rivela a Salvatore (Emanuel Caserio) la verità su Quinto (Cristiano Caccamo): dato per disperso in mare, si è ritrovato prigioniero in Sud America e così la giovane, scoperta da poco la notizia, è corsa in loco con una menzogna per andare a salvarlo. Matilde (Chiara Baschetti), ispirata, propone a Vittorio (Alessandro Tersigni) una collezione di lingerie femminile in vendita al Paradiso.

Ezio (Massimo Poggio) si confida con Gloria (Lara Komar) e le rivela di essere andato via di casa per salvaguardare la sua storia con Veronica (Valentina Bartolo). Flora (Lucrezia Massari) invece non perde occasione di umiliare Maria (Chiara Russo), che viene consolata da Vito (Elia Tedesco). La Ravasi infine racconta ad Umberto (Roberto Farnesi) gli attacchi subiti da Adelaide (Vanessa Gravina) e il Guarnieri decide di entrare in scena per mettere un punto alla situazione. Anna e Salvo invece hanno bisogno di tempo per riavvicinarsi…