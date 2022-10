Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 5 ottobre: Marco deluso da Stefania

Anticipazioni puntata 18 Il paradiso delle signore 7 di mercoledì 5 ottobre 2022

Ezio (Massimo Poggio) pianifica la sorpresa a Veronica (Valentina Bartolo) per il loro anniversario con l’aiuto di Stefania (Grace Ambrose) e Gemma (Gaia Bavaro). Elvira (Clara Danese) teme di essere presa in giro alla gara di twist con Salvatore (Emanuel Caserio) a causa del suo fisico; il giovane però la rassicura con dolcezza.

Il libro di Stefania giunge fino all’orecchio della Rai, la quale giunge al Paradiso per una intervista. Marco (Moisè Curia) tuttavia rimane deluso da un particolare atteggiamento della Colombo. Alfredo (Gabriele Anagni) ripara la bicicletta di Clara (Elvira Camarrone), mentre Salvatore ed Elvira ritornano vincitori dalla gara di ballo. La sorpresa per Veronica è quesi pronta e tutta la famiglia Colombo è unita per l’occasione.