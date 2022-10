Il paradiso delle signore 7, anticipazioni 6 ottobre 2022: il dubbio di Matilde

Anticipazioni puntata 19 Il paradiso delle signore 7 di giovedì 6 ottobre 2022

Marco (Moisè Curia) è rimasto male per non essere stato citato da Stefania (Grace Ambrose) durante l’intervista Rai. La ragazza tuttavia alla fine si fa perdonare. Adelaide (Vanessa Gravina) vuole riscattare Marcello (Pietro Masotti) e lo aiuta nella sua scalata sociale; l’incontro con il banchiere Fumagalli però non va come previsto.

Maria (Chiara Russo) ha voglia di crescere come stilista di abiti da sposa e mostra i suoi bozzetti a Paola, mentre Flora (Lucrezia Massari) non pare apprezzarli. Matilde (Chiara Baschetti) invece rimane colpita dall’estro della siciliana.

Flora ha difficoltà nel trovare un tessuto per un suo abito della collezione, quello più importante, e rischia di metterne in pericolo la produzione. Matilde avrebbe la soluzione in mano ma questo significherebbe mettersi contro Adelaide. Infine, l’intervista Rai di Stefania va finalmente in onda.