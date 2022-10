Il paradiso delle signore 7 anticipazioni: ANNA torna con una verità terribile!

Si addensano delle nubi assai nere su un amore nato durante la scorsa stagione de Il paradiso delle signore: parliamo di Salvatore (Emanuel Caserio) e Anna (Giulia Vecchio), convolati a giuste nozze proprio alla fine della sesta annata. Presto, però, il loro sentimento potrebbe subire uno scossone… definitivo?

Come sappiamo, la Imbriani ormai diverse settimane fa si è dovuta allontanare in fretta e furia da Milano dopo aver ricevuto una strana telefonata. La giovane signora Amato ha giustificato la sua assenza con dei grossi problemi di salute di sua madre, risolvibili soltanto con un immediato viaggio in America. Ma si tratta di una bugia e la questione tornerà in auge nelle puntate della fiction daily di Rai 1 in onda la prossima settimana.

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Armando e Marcello scoprono che Anna ha sempre mentito!

Tutto inizierà da una serie di eventi che lasceranno di sasso il povero Salvo: i fiori che aveva mandato negli Stati Uniti e destinati a sua moglie non sono mai arrivati, così come la stessa Anna non si sa dove sia. A tutto ciò si aggiungerà un’inquietante consapevolezza di Armando (Pietro Genuardi): la madre di Anna è in Italia, lui l’ha vista durante una spedizione! A quel punto Marcello Barbieri (Pietro Masotti) si improvviserà detective e partirà per il paese di Anna, dove scoprirà che in effetti la Imbriani ha davvero raccontato per tutto il tempo una menzogna…

Marcello e Armando apprenderanno anche che Anna sta per rientrare a Milano e inizialmente decideranno di non rivelare a Salvatore quanto hanno scoperto, poi però ci ripenseranno. Fatto sta che la Imbriani tornerà davvero a casa, ma subito racconterà quella che le trame definiscono “una verità scottante“.

Di cosa si tratta? C’è da dire che negli scorsi mesi sono circolate sui social delle immagini da cui vien facile pensare che Quinto Reggiani (Cristiano Caccamo), il marito di Anna (e padre “ufficiale” della piccola Irene), sia in realtà ancora vivo. È questa la verità scottante? Lo scopriremo guardando la puntata del Paradiso di venerdì 28 ottobre!