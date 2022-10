Il paradiso delle signore 7: anche Clara a “casa ragazze”? Irene non la vuole ma… | Anticipazioni

Anticipazioni Il paradiso delle signore 7: Clara non va d’accordo con la perpetua e…

Nonostante Irene (Francesca del Fa) fosse contraria, Clara (Elvira Camarrone) ha avuto una seconda occasione di continuare ad essere una venere de Il paradiso delle signore grazie a Gemma (Gaia Bavaro) ed è così riuscita ad evitare un matrimonio combinato rimanendo a Milano, dove lo zio Don Saverio (Andrea Lolli) la ospiterà in canonica da ora in poi anche insieme alla perpetua Elide.

Il rapporto tra le due non sarà semplice; mentre Clara viene dalla campagna ed è molto vivace, la perpetua si lamenterà sempre della ragazza, poco abituata a rispettare le regole di un posto come la canonica. Don Saverio si troverà di conseguenza a gestire la situazione e proverà inizialmente a chiederà un gesto di distensione alla nipote Clara nei riguardi di Elide, senza giungere alle maniere forti.

Spoiler Il paradiso 7: Irene non vuole Clara in casa, cambierà idea?

Dopo vari battibecchi tra le due donne, che non riusciranno proprio a convivere pacificamente, Clara riceverà un aut aut dallo zio dopo l’ennesimo scontro con la perpetua, rischiando di dover tornare al paese ed essere costretta al matrimonio combinato tanto temuto: come indicano le anticipazioni, casa delle ragazze potrebbe essere una soluzione ma bisognerà prima affrontare Irene (Francesca Del Fa), già poco convinta di Clara come venere.

Sta di fatto che la nuova arrivata si troverà costretta a lasciare la canonica per via dei problemi con la perpetua, ma la Cipriani non la vorrà in casa. Non sarebbe comunque la prima volta che la capocommessa pro tempore si dice contraria a nuove coinquiline, salvo poi diventarci amica come con Maria (Chiara Russo)… Riuscirà dunque Irene ad accettare la “piccola selvaggia venere campagnola” in casa ragazze? Per scoprirlo non resta che continuare a guardare i prossimi episodi.