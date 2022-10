Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Ezio vuole ancora l’annullamento del matrimonio con Gloria e chiede aiuto a…

Spoiler Il paradiso delle signore 7: Ezio non ha cambiato idea!

Sorpresa per il pubblico del Paradiso delle Signore: Ezio Colombo (Massimo Poggio) non ha cambiato idea riguardo al matrimonio con Gloria (Lara Komar). Di recente abbiamo assistito a una scena in carcere in cui la moglie – in un momento di fragilità – gli aveva espresso tutto il suo struggente rimpianto per aver perso non solo la libertà ma anche il loro “grande amore”; ebbene, tale scena aveva fatto pensare a un riavvicinamento in vista tra i due ma, nonostante l’entusiasmo con cui lui ha accolto nella puntata di venerdì la notizia della grazia, le cose non andranno proprio così. Anzi.

Ezio non solo ha chiesto l’annullamento alla Sacra Rota per poter sposare Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), ma ha anche tutte le intenzioni di andare avanti nonostante Gloria sia ora una donna libera. E questo anche se la accompagnerà lunedì con Stefania all’emozionante rientro al Paradiso, con tanto di “Finalmente a casa!“. Ma forse per il Colombo è tardi per ritrovarsi …

Ed eccoci dunque al colpo di scena: se la scarcerazione della legittima consorte sembrerà porre nuovi ostacoli all’annullamento (anche perché Gloria a quel punto non sarà più una reclusa né una condannata che sta scontando una pena detentiva), Ezio non si arrenderà e deciderà di andare a chiedere aiuto all’alleata più impensabile: Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) in persona.

Trame Il paradiso 7: Ezio chiede aiuto ad Adelaide

La Contessa – ricordiamo – non vede particolarmente di buon occhio che il nipote Marco, a cui ha fatto praticamente da madre, si leghi alla figlia di una “galeotta, detenuta, carcerata”, come a più riprese ha definito Gloria, tanto che in occasione della festa di fidanzamento di Stefania e Marco ha cercato di far negare alla Moreau il permesso di uscire dal carcere per partecipare.

Per questo gesto poi Umberto (Roberto Farnesi) l’ha ricattata e Marco – a cui lei stessa ha confessato tutto – l’ha duramente criticata, anche se poi non ha mai rivelato a Stefania il gesto della zia, di fatto proteggendola. Adelaide si è poi riscattata riuscendo a garantire la partecipazione di Brunella Gasperini alla presentazione del libro di Stefania LINK, ma non fa mistero di considerare Stefania lontana dall’immagine di “nuora” ideale.

Perché dunque Ezio Colombo crederà di trovare nella Contessa un’alleata nel favorire l’annullamento del suo legame con Gloria?

Per scoprirlo non resta che attendere le prossime puntate, ma è bene sapere sin da subito una cosa: Ezio non sembra avere alcuna intenzione di arrendersi riguardo all’annullamento e ha addirittura un piano per ottenerlo. Questo non vuol dire però che ci riesca, anche perché il destino, nei panni ancora una volta di un giornalista, potrebbe riunirlo presto con Gloria di fronte a un microfono e a delle domande che li obbligheranno a guardare nelle profondità della loro storia… e dei loro cuori! Ma di tutto questo (e della reazione di Veronica!) riparleremo a tempo debito…