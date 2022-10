Il Paradiso delle signore 7: ecco quando Gloria tornerà capocommessa. Irene che fine fa? Anticipazioni

Spoiler Il paradiso delle signore 7: passaggio di consegne, Gloria sarà di nuovo capocommessa

È uno dei momenti più attesi dagli amanti del personaggio di Gloria Moreau (Lara Komar) e sta per arrivare: presto la madre di Stefania (Grace Ambrose) tornerà a ricoprire il ruolo di Capocommessa delle Veneri al Paradiso delle Signore e a vestire la ormai mitica divisa “col colletto”. Ma quando accadrà esattamente?

Già sappiamo che Gloria sta per ricevere la grazia, proprio per via degli sforzi di Stefania e di tutto il Paradiso, con in testa Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto Landi (Filippo Scarafia); questi ultimi hanno promosso la diffusione del libro “La madre ritrovata”, scritto dalla giovane venere per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla storia della madre e sulla legge ingiusta che l’ha condannata.

Tanto impegno verrà dunque premiato con la più bella delle notizie: Gloria uscirà dal carcere, graziata e libera, potrà riabbracciare Stefania e sarà finalmente sua madre alla luce del sole senza più segreti. Ma questo vorrà dire automaticamente riprendere le loro vite da dove si sono drammaticamente interrotte sul finale della scorsa stagione, il giorno in cui Gloria si è costituita senza avvertire nessuno per salvare Stefania dal ricatto di Gemma (Gaia Bavaro)? Ebbene no.

Gloria tornerà infatti al Paradiso delle signore, accompagnata da Ezio (Massimo Poggio) e Stefania, già lunedì 10 ottobre per un’emozionante reunion con tutti i membri della sua “famiglia” allargata (nodo al fazzoletto!), e chissà che non incroci in quell’occasione anche Gemma, che è stata a sua volta “graziata” da Stefania, da Ezio e dalle colleghe ed è tornata a lavorare come Venere, non nascondendo peraltro un profondo senso di colpa proprio verso la Moreau.

C’è da dire che Gloria non riprenderà subito il suo posto da Capocommessa, che ricordiamo al momento è ricoperto da Irene Cipriani (Francesca Del Fa). Il suo primo impegno da donna libera sarà infatti collaborare alle iniziative di solidarietà organizzate dal Paradiso per le vittime della tragedia del Vajont, peraltro in modo ben diverso da come ha potuto fare finora: come gli spettatori più attenti ricorderanno, il vero cognome di Gloria non è Moreau ma Morelli (coniugata in Colombo) e la Madame Moreau originale era la facoltosa donna francese che l’ha presa a benvolere quando si è rifugiata a Nizza in fuga dall’Italia. La signora ha poi adottato Gloria, lasciandole in eredità oltre al cognome un cospicuo patrimonio che ora finalmente la nostra protagonista potrà usare come crede senza dare adito a sospetti, come quando – appena arrivata – alloggiava al Grand Hotel ma vi si recava di nascosto da tutti.

Ma con tanto denaro a disposizione, Gloria tornerà davvero a lavorare come Capocommessa al Paradiso? Sono in molti nel pubblico a chiederselo. Ebbene la risposta è sì. E senza aspettare neanche troppo tempo. Sarà infatti l’inizio della settimana successiva alla scarcerazione a vedere Irene – che è ancora profondamente affezionata a Gloria e non ha mai smarrito la speranza di rivederla libera – lasciare il posto di Capocommessa alla Moreau.

Niente paura, comunque: Irene resterà a lavorare al Paradiso e avrà il suo bel da fare nel gestire il corteggiamento di Alfredo (Gabriele Anagni) ma anche il complicato rapporto con Clara (Elvira Camarrone), che darà vita a delle sorprese…

Ma torniamo a Gloria: la Signorina Moreau, ora per tutti Signora Colombo, tornerà dunque a lavorare nel luogo dove Stefania è Venere (e giornalista al Paradiso Market), e proprio come sua diretta superiore, ma si troverà per forza di cose a incrociare spesso anche Ezio, che però ha tutte le intenzioni di ottenere presto l’annullamento del loro matrimonio per sposare Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), con cui ha una relazione da tempo.

Sarà dunque fonte di gioia o sofferenza per Gloria incontrare ogni giorno l’uomo che ama ancora – come gli ha confessato anche nelle ultime puntate in una struggente scena in carcere, dichiarazione a cui lui era sembrato tutt’altro che indifferente – e che tuttavia sembra deciso a mettere la parola fine al loro legame nuziale?

E lui davvero andrà fino in fondo nel suo intento di cancellarla almeno legalmente dalla sua vita, o qualcosa di quell’amore “congelato ma ancora vivo”, come Massimo Poggio definì il sentimento di Ezio per Gloria nella nostra intervista, riaffiorerà? Ne riparleremo presto…